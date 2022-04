Am Sonntag findet in Frankreich die finale Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Die rechtsradikale Kandidatin Le Pen ist unter Berliner Franzosen unbeliebt. Amtsinhaber Macron scheint für viele aber keine Liebeswahl zu sein. Von Oliver Noffke

In Umfragen liegt der Amtsinhaber in Frankreich leicht vorn. Allerdings befinden sich die vorhergesagten Abstände zwischen den beiden innerhalb der Fehlertoleranzen. Weil zudem eine eher niedrige Wahlbeteiligung erwartet wird, kann jede Stimme entscheidend sein. Im ersten Wahlgang erlangte Le Pen bei den Stimmen aus Berlin ein Ergebnis im einstelligen Bereich. Dennoch wird das Rennen insgesamt sehr wahrscheinlich knapp.

Etwa 20.000 Menschen aus Frankreich haben ihren Wohnsitz in Berlin. Am Sonntag werden viele von ihnen bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben. Der wirtschaftsliberale und eher konservative Pro-Europäer Emmanuel Macron wird wie bereits vor fünf Jahren von der rechtsradikalen, EU-feindlichen Marine Le Pen herausgefordert.

"Aber wahrscheinlich entspricht das nicht der Realität in Frankreich." In ihrer südfranzösischen Heimat sehe das Bild uneindeutiger aus, sagt sie. "Insbesondere auf dem Land fühlen sich die Leute ökonomisch bedroht. Da herrscht Frust." Sie könne sich durchaus vorstellen, dass einige Bekannte die rechtsradikale Le Pen wählen.

Innerhalb der französischen Gemeinde Berlins scheint es mit Macro also einen klaren Favoriten zu geben. Eine Wahl aus Überzeugung wird es für viele jedoch nicht. "Man sagt in Frankreich: In der ersten Runde wählt man mit dem Herzen", sagt Jaele Vanuls. Im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen konnte sich die Journalistin für niemanden entscheiden. "Ich habe weiß gewählt." Sie gab einen leeren, also weißen Stimmzettel ab.

Per Brief kann nicht abgestimmt werden. In Berlin werden Stimmzettel an französischen Schulen entgegen genommen. Alternativ konnten die Wahlberechtigten beantragen, dass eine Vertrauensperson für sie abstimmen darf. Journalistin Vanuls hat ihr Stimmrecht an ihre Mutter übertragen. Anders als Maxime*, der an einem Berliner Gymnasium unterrichtet.

Lange habe er überlegt, wem er seine Stimme geben soll. "Vor fünf Jahren habe ich in der ersten Runde grün gewählt", so Maxime. Dieses Mal sei aber schnell klar gewesen, dass der Kandidat der Grünen keine Aussicht auf ein Weiterkommen gehabt habe. "Ich hatte das Gefühl, meine Stimme bringt nichts." Die Wahl habe er deswegen erst verdrängt und dann im März festgestellt, dass er gar nicht abstimmen werden darf. Maxime wurde aus den Wahllisten gestrichen, nachdem seine Mutter, bei der er in Frankreich gemeldet war, umgezogen war.

Als er die Situation im März bemerkt habe, sei es zu spät gewesen. "Ich bin ein bisschen verärgert, weil ich nicht informiert wurde. Und ich schäme mich auch etwas dafür, dass mir das passiert ist", sagt er. "Sonst gehe ich immer wählen." Maxime befürchtet, dass viele Menschen nicht wählen werden, weil sie ihrer Stimme nicht besonders viel Gewicht zuweisen. Eine geringe Wahlbeteiligung sei für Le Pen von Vorteil. "Ich habe jetzt alles beim Konsulat ausgefüllt, damit ich bei den Parlamentswahlen im Juni mitmachen darf."