Haushaltsberatungen in Berlin - Schiebt Rot-Grün-Rot neue Schulen auf die lange Bank?

Mi 06.04.22 | 06:02 Uhr | Von Jan Menzel

dpa/R. Müller Audio: Inforadio | 06.04.2022 | Jan Menzel | Bild: dpa/R. Müller

Die rot-grün-rote Koalition in Berlin will investieren, was das Zeug hält. Ganz oben auf der To-Do-Liste steht der Schulneubau. Doch Briefe der Bauverwaltung an mehrere Bezirke lassen Zweifel aufkommen, ob das schnell klappen wird. Von Jan Menzel

Der Brief der Senatsbauverwaltung an den Bezirk Spandau ist kurz und schnörkellos. Nach aktuellem Stand des Haushaltsentwurfs wird "eine Kürzung der Ansätze ... vorgesehen", heißt es in dem Schreiben, das dem rbb vorliegt. "Dies hätte zur Folge, dass der Abruf der Bauleistungen beim Generalunternehmer verschoben werden müsste", teilen die Senatsmitarbeiter ihren Kollegen im Spandauer Bezirksamt unverblümt mit. Betroffen von "Kürzung" und "Verschiebung" sind die Standorte Fehrbelliner Tor und Wiesen-/Weidenweg in Spandau. Hier sollen jeweils dreizügige Grundschulen mit Turnhalle in der schon vielfach bewährten Modulbauweise hochgezogen werden. In Modulbauweise damit es schnell geht. Wie in Spandau droht auch in Neukölln Verzug. Hier kündigt die Senatsbauverwaltung für das Schulprojekt am Koppelweg ebenfalls an, das avisierte Termine gerissen werden.

"Der Finanzsenator nimmt den Schulen gar nichts weg"

Ähnliche Berichte aus anderen Bezirken haben auch das Abgeordnetenhaus erreicht. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Katharina Günther-Wünsch, hält es vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise für verheerend, wenn der Schulneubau stockt. Berlin habe seit fünf Wochen verstärkten Zuzug und inzwischen 1.000 Schüler aus der Ukraine im Schulsystem aufgenommen. "In einer solchen Situation jetzt noch Baumaßnahmen zu schieben, ist eine Katastrophe", warnt die CDU-Abgeordnete. Auf ganz Berlin hochgerechnet sieht Günther-Wünsch ein Loch im dreistelligen Millionenbereich im Schulbau-Etat klaffen. Also in einem Bereich, in dem Senat und Koalition erklärtermaßen kräftig investieren wollen. Erst kürzlich hatte der grüne Finanzsenator Daniel Wesener im rbb bekräftigt, dass sein Haushalt alles, aber gewiss kein Sparhaushalt sei: "Der Finanzsenator nimmt den Schulen gar nichts weg. Der Finanzsenator freut sich erst mal, dass im Bildungsbereich 400 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen zwischen 2021 und 2023."

Bauverwaltung spricht von Missverständnis

Auch in den konkreten Fällen dementiert die Finanzverwaltung, dass der Schulneubau dem Rotstift zum Opfer fällt. "Kein notwendiger Schulbau wird an fehlender Finanzierung scheitern", versichert Sprecher Frederik Bombosch. Der Senat habe lediglich die Ausgaben im Haushaltsentwurf an die Realität angepasst. Im vergangenen Jahr seien beispielsweise von 244 Millionen für den Schulneubau nicht einmal 160 Millionen Euro ausgegeben worden, sagt Bombosch. Der Rest blieb liegen. Mit dem Haushaltsentwurf habe man sich daher am echten Finanzbedarf orientiert. Das Schreiben der SPD-geführten Bauverwaltung an die Bezirke nennt der Sprecher der Finanzverwaltung "missverständlich" und bedauert, dass dadurch ein "unzutreffenden Eindruck" entstehe. Auf Anfrage des rbb relativiert auch die Bauverwaltung. In den Mitteilungen an die Bezirke werde nur darauf hingewiesen, dass es "eventuell zu einer zeitlichen Verschiebung kommen kann", teilt eine Sprecherin mit. Schließlich sei der Haushalt noch nicht vom Parlament beschlossen.

Keine Zeit verlieren

Dass alles nur ein falscher Alarm gewesen sein soll, mag der haushaltspolitische Sprecher der Linksfraktion Steffen Zillich aber nicht glauben. "Merkwürdig" seien die Erklärungen der Verwaltungen, findet der langjährige Abgeordnete und macht deutlich: "Das kann uns nicht zufriedenstellen und das ist sicherlich keine gute Idee, Baumaßnahmen zu schieben, wenn es dafür keine guten Gründe gibt." Solche Gründe könnten zum Beispiel Probleme mit Grundstücken oder der Erschließung sein. Doch Zillich wie auch Oppositionspolitikerin Günther-Wünsch wissen, das Problem mit der Großoffensive Schulneubau ist noch ein paar Nummern größer. Günther-Wünsch erinnert daran, dass die Baukosten im Schnitt um 30 Prozent gestiegen sind und die Inflation weiter zulegt: "Das bedeutet de facto, dass die Schulen bis zu 30 Prozent teurer werden und demzufolge die Mittel, die ursprünglich geplant waren, nicht mehr reichen." Es gibt also keine Zeit zu verlieren. Linken-Finanzpolitiker Zillich kündigt an, dass sich die Koalitionspolitiker im Abgeordnetenhaus den Verschiebebahnhof Schulneubau in den Haushaltsberatungen noch einmal ganz genau ansehen werden.

Sendung: Inforadio, 06.04.2022, 06 Uhr