Darin gehe es darum, den aktuellen Stand der Energieversorgung zu analysieren, und mögliche Einschränkungen in den Blick zu nehmen. Der Senat hat außerdem eine Taskforce gegründet, um sich sowohl mit dem Bund, als auch mit Berliner Energieversorgern und Wirtschaftsverbänden in der Region besser austauschen zu können, wie der Senator ankündigte.

Um sich auf mögliche Energieengpässe bei Gas, Öl und Kohle infolge des Ukrainekriegs vorbereiten zu können, berät der Berliner Senat am Dienstag über mögliche Konzepte. Wirtschafts- und Energiesenator Stephan Schwarz (parteilos) will dazu ein Papier vorstellen, das er gemeinsam mit Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erarbeitet hat.

Bei der Gas-Versorgung hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits Ende März die Frühwarnstufe ausgerufen. Einen Mangel gibt es allerdings noch nicht, auch nicht in Berlin. Bei der Ölversorgung hat Schwarz vor allem die Raffinerien in Leuna und Schwedt im Blick. Kurzfristig ließe sich russisches Öl dort aber nur schwer ersetzen. Beschlüsse werden bei der Senatssitzung nicht erwartet.



Auch die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine soll am Dienstag Thema der Beratungen sein. Der Senat will den Fortbestand des Ankunftszentrums im ehemaligen Flughafen Tegel beschließen. Die Messehallen hingegen sollen nur noch als Reserve vorgehalten werden. Sie können allerdings reaktiviert werden, falls im Zuge des Kriegsgeschehens in der Ukraine wieder mehr Geflüchtete in die Stadt kommen.