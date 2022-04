Kontrollen in Neukölln und Kreuzberg - Polizei rechnet trotz Demo-Verbots mit Aufmärschen palästinensischer Gruppen

Fr 29.04.22 | 10:18 Uhr

Zuletzt ist es bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin zu antisemitischen Parolen und Gewalt gekommen. Ähnliches soll mit einem Versammlungsverbot vehindert werden. Dennoch rechnet die Polizei mit solchen Vorkommnissen - auch am 1. Mai.

Die Berliner Polizei will am Freitag intensiv überprüfen, ob das Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen auch eingehalten wird. "Wir haben Einsatzkräfte insbesondere in Nordneukölln und Kreuzberg, die darauf achten werden, dass sich Menschen gar nicht erst zusammenfinden. Notfalls werden Platzverweise ausgesprochen", sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Freitagmorgen im rbb-Sender Radioeins.

Cablitz: "Versammlungsgesetz stützt das Verbot"

Zugleich verteidigte er das Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen bis zum 1. Mai. Bei solchen Protestveranstaltungen war es am vergangenen Wochenende in Berlin zu antisemitischen Parolen sowie zu Gewalt gegen Polizeikräfte und auch Journalisten gekommen.



Prognosen besagten, dass es auch ab Freitag zu solchen Vorfällen kommen könnte, so Cablitz. "Wir können antisemitische Ausrufe nicht dulden, das ist nicht kompatibel mit unserem Rechtsstaat und mit der Versammlungsfreiheit. Das Versammlungsgesetz stützt das Verbot", so Cablitz.

Polizeigewerkschafter sieht hohes Gefährdungspotenzial

Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro, rechnet damit, dass es antisemitische Äußerungen auch bei Demonstrationen am 1. Mai geben könnte. "Wir haben schon im letzten Jahr gesehen, dass sich pro-palästinensische Organisationen an der sogenannten revolutionären 1.-Mai-Demo beteiligen", sagte Jendro am Freitag im rbb24 Inforadio. "Nur weil man zum Al-Quds Tag heute nicht auf die Straße gehen kann und keine eigenen Veranstaltungen machen kann, heißt das nicht, dass man sich an woanders anschließen kann."



Zugleich verteidigte auch er das Verbot der pro-palästinensischen Demonstrationen: Man erlebe hier ein Klientel, was sehr gewaltbereit sei. Man sehe deshalb ein hohes Gefährdungspotenzial. "Die Berliner Polizei hat aber ausreichend Einsatzerfahrung, so dass man auch auf dynamische Lagen die richtigen Antworten finden wird. Und wir werden am Sonntag viele dynamische Lagen haben", sagte Jendro.

Palästinensische Initiativen wollten am Freitag demonstrieren

Am Donnerstagabend hatte die Berliner Polizei aus Sorge vor erneuten antisemitischen Vorfällen eine für diesen Freitag geplante Demonstration palästinensischer Initiativen in Berlin verboten. Das Verbot gilt auch für "jede Ersatzveranstaltung bis zum 1. Mai 2022 in Berlin". Angemeldet war eine "Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem" am Freitagnachmittag. Die Teilnehmer wollten vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln laufen.



Am vergangenen Freitag und Samstag hatte es bei vergleichbaren Demonstrationen mit einigen hundert pro-palästinensischen Teilnehmern Stein- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben. Die Polizei sprach auch von antisemitischen Rufen und volksverhetzenden Parolen. Besonders aggressiv sei eine Gruppe von 40 Jugendlichen gewesen. In einer Videosequenz vom Hermannplatz riefen junge Männer Äußerungen wie "Drecksjude". Mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Sendung: Radioeins, 29. April 2022, 7:40 Uhr