Gedenken und Demos zum Kriegsende - Putin-nahe Rockergruppe "Nachtwölfe" in Berlin erwartet

Sa 07.05.22 | 15:42 Uhr

dpa/Carsten Koall Audio: radio1 | 07.05.2022 | Jörg Poppendieck | Bild: dpa/Carsten Koall

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs werden in Berlin mehr als 50 Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen erwartet. Zu den Teilnehmern werden auch Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" erwartet.

Am 8. Mai 1945 ging vor mittlerweile 77 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende. Russland begeht den Sieg der Sowjet-Armee über Hitler-Deutschland traditionell am 9. Mai. Anlässlich des Kriegsendes sind auch in diesem Jahr zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen in Berlin und Brandenburg angekündigt. Im Zuge des Jahrestags werden in Berlin auch Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" erwartet. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag dem rbb mitteilte, sollen sich schätzungsweise 150 Mitglieder des Putin-nahen Rockerclubs per Motorrad von Frankfurt/Main aus in die Bundeshauptstadt aufmachen. Der Sprecherin zufolge wollen sich die Rocker am "Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug" beteiligen, der am Montag um 11 Uhr vor Brandenburger Tor starten und zum Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten führen soll. Parallel sind in diesem Jahr allerdings auch anti-russische Gegenkundgebungen wegen des Krieges geplant, oft von ukrainischen Initiativen. Die Sicherheitsbehörden haben sich auf Konfrontationen eingestellt.



In Berlin wird es voraussichtlich mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen an beiden Tagen geben. Diese Zahl nannte vorab der Senat. Angemeldet sich teils mehrere Hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen.



Am Sonntag sind folgende größere Gedenkveranstaltungen geplant:



Ab 10 Uhr hat der Verein Unentdecktes Land und dem Motto "77. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus" im Treptower Park in Berlin organisiert. Angemeldet sind hier 50 Personen. Vor dem Museum Karlshorst in der Zwieseler Straße 2 organisiert der Bürgerverein Berlin-Karlshorst ab 11 Uhr unter dem Titel "Mütter für den Frieden" eine Kundgebung. 500 Menschen wurden hierfür angemeldet. Ab 12 Uhr hält der Bund der Antifaschisten und die Begegnungsstätte Pro ebenfalls im Treptower Park eine Kundgebung zum Tag der Befreiung vom Faschismus ab. Die Veranstalter gehen von 200 Teilnehmenden aus.



Am Montag sind folgende größere Gedenkveranstaltungen geplant: Eine Privatperson hat für 8 Uhr zu einer Kundgebung gegen den Überfall auf die Ukraine in den Treptower Park eingeladen. Mit bis zu 500 Teilnehmenden wird gerechnet. Die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes veranstaltet ab 9 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park eine "Kundgebung gegen den Krieg und Dank an die Befreier:innen". Es wird mit 100 Teilnehmenden gerechnet.

Die russische Botschaft hält die konkreten Zeiten ihrer Gedenkveranstaltungen in Berlin zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa geheim. "Die genauen Termine und Orte machen wir leider aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich", teilte sie mit. Geplant seien "eine Reihe von Gedenkveranstaltungen der Russischen Botschaft in Deutschland". Mitgeteilt wurde lediglich, dass am Sonntag und Montag in Berlin Kränze und Blumen an den sowjetischen Ehrenmälern und Grabstätten toter Soldaten im Tiergarten, im Treptower Park und in Pankow niedergelegt würden. Zudem seien Besuche an den wichtigsten Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager geplant.

Spezielle Vorschriften für die Gedenkorte

Angesichts der Spannungen wegen des Ukraine-Kriegs hat die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) angekündigt, dass die Polizei bei jeglicher Konfrontation von russischen oder ukrainischen Organisationen konsequent einschreiten werde. Die Polizei werde gegen

"jede Form der Unterstützung, Billigung, Verherrlichung oder gar Glorifizierung des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine" vorgehen. Rund 3.400 Polizistinnen und Polizisten sollen in Berlin am Sonntag und am Montag im Einsatz sein. Zudem erließ die Innenverwaltung ein spezielles Regelwerk, dass am 8./9. Mai ein würdevolles und friedliches Gedenken gewährleisten soll. Dazu gehören Auflagen für 15 ausgewählte Gedenkorte, wie dem Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park. "Dort sind keinerlei Flaggen und militärische Symbole erlaubt", heißt es in einer Mitteilung der Berliner Innenverwaltung.



Auf den Geländen der Mahnmale und "im unmittelbaren Nahbereich" ist es demnach verboten, Symboliken zu zeigen, wie:russische oder ukrainische Fahnen, sogenannte Georgsbänder und "Uniformen oder Uniformteile auch in abgewandelten Formen". Es sei auch untersagt "Marsch- bzw. Militärlieder abzuspielen und Ausrufe zu tätigen, die aufgrund der aktuellen Situation geeignet sind, den Krieg in der Ukraine zu billigen, zu glorifizieren oder zu verherrlichen."

Giffey weist Vorwürfe des ukrainischen Botschafters zurück

Am Samstag wies die Regierende Bürgermeisterin in Berlin, Franziska Giffey (SPD), Vorwürfe des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk zu den Veranstaltungsauflagen zurück: Es gebe kein generelles Flaggenverbot, betonte sie mit Verweis auf entsprechende Kritik. Melnyk hatte auf Twitter erklärt, das Verbot auch ukrainische Flaggen zu zeigen sei skandalös und ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes; er forderte eine Rücknahme dieses Verbots.



Der Verfassungsschutz rechnet, dass es vor allem am Montag bundesweit zu pro-russische Aktionen kommen könnte. Am 9. Mai erinnert Russland traditionell an den Sieg der sowjetischen Armee über Hitler-Deutschland - dies sei "ein ideales Datum, um für russische Propaganda ausgenutzt zu werden", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der "Welt am Sonntag". Es müsse mit Auto-Korsos und Demonstrationen gerechnet werden, bei denen möglicherweise auch das Z-Symbol der russischen Invasionsarmee in der Ukraine gezeigt werde. Es gilt als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriffskrieg.

Sendung: radio1, 07.05.2022, 11 Uhr