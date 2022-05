In Berlin fehlen Lehrer, seit Jahren schon - und auch im neuen Schuljahr ändert sich das nicht. Im Gegenteil, die Personallücke wird größer, prognostiziert die Bildungsverwaltung. Senatorin Busse will die neu eingestellten Lehrer besser verteilen.

Ein Grund für die Personallücke ist der bundesweite Lehrermangel. Die Schülerzahlen in Berlin dagegen steigen der Senatorin zufolge am stärksten. Sie rechnet nach eigenen Angaben damit, dass im neuen Schuljahr mehr als 900 Lehrerstellen nicht besetzt sind. Die Lücke würde damit gegenüber vergangenem November um 300 Stellen größer. Nach Einschätzung der Gewerkschaft Erzieung und Wissenschaft (GEW) werden sogar mehr als 1.000 Lehrer fehlen.

Die Berliner Bildungsverwaltung rechnet laut einer am Dienstag bekannt gewordenen Prognose mit 920 offenen Lehrerstellen im neuen Schuljahr. Damit könnte laut Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) im Schnitt an jeder Schule ein Lehrer fehlen.

Tausende Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sollen in Berlin unterrichtet werden. Doch die Unterrichtsräume werden knapp. Abenteuerliche Lernorte, alte Kreidetafeln und viel Pragmatismus helfen, die Lücken zu füllen. Von Franziska Hoppen

Raumnot an den Schulen

Während die Bewerberzahlen ausgebildeter Lehrer der Bildungsverwaltung zufolge ungefähr gleich blieb, geht die der Quereinsteiger gegenüber dem Vorjahr zurück. Busse will die Lehrkräfte besser verteilen, etwa durch freiwillige Schulwechsel von Lehrerinnen und Lehrern. "Es wird auch Schulen geben, die etwas abgeben müssen", sagt sie.

Eine bessere Verteilung strebt sie auch bei Neueinstellungen an. So sollen zu Einstellungsrunden in sogenannten Lehrer-Castings die Schulen mit dem größten Bedarf eingeladen werden. Unterstützt werden sollen die Schulen zudem durch multiprofessionelle Teams, künftig auch etwa mit Logo- und Ergotherapeuten.