Frist in Berlin läuft aus

In der Nacht zum Dienstag läuft für die Landeswahlleitung die Frist aus, eine ergänzende Stellungnahme zu den Pannen bei der vergangenen Berlin-Wahl abzugeben.

Das Gericht soll auch die mehr als 30 Einsprüche gegen die Wahlen prüfen. Bis zu einer Entscheidung wird es noch dauern, denn die Stellungnahme der Landeswahlleitung wird nicht nur an das Gericht, sondern auch an alle diese 30 Prozessbeteiligten weitergeleitet, die dann wiederum Stellung beziehen können. Auch für diese Reaktion gibt es eine Frist, die sich üblicherweise auf sechs bis acht Wochen beläuft. Zudem müssen alle Beteiligten sie gelesen haben.

Die Landeswahlleitung muss in ihrer Stellungnahme dem Landesverfassungsgericht darlegen, wie sie die Wahl vorbereitet und durchgeführt hat. Es geht unter anderem um die Frage, wie es zu falschen und fehlenden Stimmzetteln in einzelnen Wahllokalen kommen konnte, zur zeitweisen Schließung der Lokale und zur Offenhaltung von Lokalen nach 18 Uhr. Die Liste der Pannen ist lang.

Frühestens im Juli könnte absehbar werden, wann eine Entscheidung der Richter fallen könnte. Sollte das Gericht dann tatsächlich eine Komplettwiederholung der Berlin-Wahl beschließen, wäre das ein Novum in Deutschland. Möglich wäre aber auch eine Teilwiederholung in den Wahlkreisen, in denen Ergebnisse besonders knapp ausgefallen sind.

Bei der Wahl am 26. September hatte es etliche Pannen und organisatorische Probleme gegeben. Nachdem 15 Einsprüche bei ihm eingegangen waren, hatte der Verfassungsgerichtshof ein

Wahlprüfungsverfahren eröffnet.