Jeder Bürger in Brandenburg hat das Recht, Einsicht in Akten - beispielsweise bei Bauprojekten - zu beantragen. Wenn es keine triftigen Gründe dagegen gibt, müssen Behörden diese Einsicht auch gewähren. Doch die mauern oft.

Die Zahl der Beschwerden über unvollständige oder verweigerte Akteneinsichten hat in Brandenburg deutlich zugenommen: In den Jahren 2020 und 2021 beschwerten sich Antragsteller in insgesamt 203 Fällen. Das geht aus dem am Montag vorgestellten Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für den Datenschutz, Dagmar Hartge, hervor.

Das entspricht einem Zuwachs um 56 Prozent gegenüber den beiden Vorjahren, in denen 130 Fälle gezählt wurden. Die meisten Beschwerden gab es demnach bei Verkehrsprojekten, oft aber auch bei Fragen zu den Themen Umwelt oder Corona.