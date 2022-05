Ende des Zweiten Weltkriegs - Berlin und Brandenburg erinnern an den 8. Mai 1945 - Polizei erwartet "Nachtwölfe"

So 08.05.22 | 11:15 Uhr

Bild: rbb/Schröder

Auf zahlreichen Veranstaltungen wird in Berlin und Brandenburg der Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Während in Berlin die Polizei auf ukrainisch-russische Konfrontationen gefasst ist, steht Potsdam im Zeichen einer Landtagsversammlung.

Zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gibt es am Sonntag zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen in Berlin und Brandenburg.



Den Auftakt bildeten in Berlin ab 10 Uhr Veranstaltungen am Ehrenmal im Treptower Park und der Straße des 17. Juni, für die jeweils mehrere Hundert Teilnehmende angemeldet wurden.



Die russische Botschaft kündigte für Sonntag und Montag (9. Mai) zahlreiche Veranstaltungen und Kranzniederlegungen an. Konkrete Zeiten nannte sie nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen nicht.



dpa/Carsten Koall Gedenken und Demos zum Kriegsende - Putin-nahe Rockergruppe "Nachtwölfe" wollen nach Berlin kommen Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sind bis Montag mehr als 50 Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen angekündigt. Zu den Teilnehmern werden auch Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" erwartet.

Putin-nahe Rockergruppe in Berlin erwartet

Die Berliner Polizei erwartet angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine "sehr sensible Gefährdungslage". Am Sonntag sollen nach Angaben eines Sprechers rund 1.600 Polizistinnen und Polizisten im Stadtgebiet unterwegs sein, am Montag 1.800 - auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Der Berliner Senat nannte die Zahl von insgesamt mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen an beiden Tagen.



Am Montag wollen sich etwa 150 Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" in Berlin am "Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug" beteiligen, der um 11 Uhr vor Brandenburger Tor starten und zum Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten führen soll. Auch deshalb sind am Montag noch mehr Polizeikräfte in Berlin unterwegs als am Sonntag. Von der Brandenburger Polizei hieß es am Sonntag, man beobachte das Eintreffen der Putin-nahen Rocker aus Frankfurt am Main genau.

Ukrainischer Botschafter kritsiert Flaggen-Verbot

"Es gilt, Provokationen und Eskalationen zu verhindern", betonte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Vorfeld des Wochenendes. Das Einsatzkonzept der Polizei habe im Kern zwei Ziele, hieß es von Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Vorfeld: Ein würdevolles Gedenken an Gedenkstätten sowie Mahnmalen schützen - und zugleich eine "Instrumentalisierung des Gedenkens" verhindern. Die Polizei werde gegen "jede Form der Unterstützung, Billigung, Verherrlichung oder gar Glorifizierung des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine" vorgehen.



Die Polizei hat zahlreiche Auflagen für 15 Gedenkstätten und Mahnmale erlassen. Dazu gehört etwa, dass auf dem jeweiligen Gelände oder in der Nähe weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt werden dürfen. Ebenso sind Uniformen oder Uniformteile - auch in abgewandelten Formen - sowie Marsch- oder Militärlieder verboten. Untersagt ist außerdem das Z-Symbol. Der Buchstabe wird von Befürwortern des Krieges genutzt und steht für "za pobedu" ("Für den Sieg").



Ukrainische Verbände sowie der Botschafter des Landes, Andrij Melnyk, kritisierten diese Auflagen für die Orte am Sonntag und Montag scharf und forderten ihre Rücknahme. Melnyk hatte auf Twitter die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) aufgefordert, diese "skandalöse Entscheidung" zu widerrufen und von einer "Ohrfeige an die Ukraine & ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes" geschrieben.

Giffey wünscht sich "angemessenes Gedenken"

Giffey warb wiederum in ihrer Mitteilung zum 8. Mai erneut um Verständnis für diese Maßnahme: Sie bedrücke es, "dass keine zwei Flugstunden von Berlin entfernt ein Krieg in Europa Menschen wieder furchtbares Leid bringt". Sie wünsche sich, dass trotz der Situation in der Ukraine ein angemessenes und würdiges Gedenken an die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus in Berlin möglich ist. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hatte der Senat entschieden, den Tag der Befreiung nur im Rahmen eines "stillen Gedenkens" zubegehen.



Anlässlich des 77. Jahrestages des Kriegsendes gedachte Giffey der Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Über 60 Millionen Menschen hätten sterben müssen, bevor der von Nazi Deutschland entfesselte Weltkrieg am 8. Mai 1945 zum Ende kam, sagte Giffey laut Mitteilung am Sonntag. Sie dankte den Alliierten, die Deutschland und Europa vor 77 Jahren aus der Gewaltherrschaft berfreit hätten. Man habe aus der Katastrophe des Zweitens Weltkrieges die Lehre gezogen und wisse um die große Bedeutung eines vereinten Europas in Frieden und Demokratie, so Giffey.

Melnyk zu Gast im Brandenburger Landtag

Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen in Brandenburg ist eine Sondersitzung der Landtags am Nachmittag in Potsdam. Unter den Gästen wird auf Einladung von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) auch der ukrainische Botschafter Melnyk. Liedtke hatte kürzlich Melnyk in einem Zeitungsinterview für dessen Aussage kritisiert. Weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch nicht in die Ukraine gereist ist und das damit begründet hatte, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort bislang nicht willkommen gewesen sei, hatte Melnyk den Kanzler als “beleidigte Leberwurst“ bezeichnet.



An der Gedenkveranstaltung im Landtag sollen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Historikerin Kerstin Susanne Jobst von der Universität Wien sprechen.



Bereits am Sonntagvormittag wurden auf dem Schlossplatz in Oranienburg (Oberhavel) vor der Figur "Die Anklagende" Kränze niedergelegt. Im Friedenspark in Angermünde (Uckermark) gab es eine “stille Blumenniederlegung“, am sowjetischen Ehrenmal auf dem Anger in der Lindenstraße Frankfurt (Oder) wurde der vielen Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Sendung: rbb24 Inforadio, 8. Mai 2022, 10 Uhr