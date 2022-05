Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) plant, bis zu fünf neue Bürgerämter zu eröffnen. Zusätzlich will sie 100 Beschäftigte für die Bürgerämter einstellen und einen Mitarbeiter-Pool einrichten, der bei Personalengpässen helfen soll. Das bestätigte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Inneres dem rbb. Zuerst hatte die " Berliner Morgenpost" [Bezahlschranke] berichtet. "Ich bin mir der Verantwortung bewusst, eine leistungsfähige Verwaltung sicherzustellen", sagte Spranger der Zeitung.

Personalmangel in Bürgerämtern sehr unterschiedlich verteilt

Terminstau in Berlin

"Wir unterstützen die Pläne des Senats, die Bürgerämter personell aufzustocken", sagte Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) der "Berliner Morgenpost". Das sei der richtige Weg. "Aber in dem Stellenpool wird niemand glücklich." Die personelle Fluktuation in den Bürgerämtern sei ohnehin hoch.

Demzufolge soll eine Arbeitsgruppe bis März 2023 Konzepte vorlegen, um zu erreichen, dass Bürgerämter Termine innerhalb von 14 Tagen anbieten können. An der Arbeitsgruppe sollen Innen-, Finanzverwaltung, alle Bezirke und die Personalvertretungen beteiligt sein. Auch die Standorte der Bürgerämter sollen beschlossen werden.

Es werde kaum möglich sein, die Stellen in dem Pool zu besetzen, sagte Igel, der im Auftrag des Rates der Bürgermeister einen Brief an die Innensenatorin geschickt hatte. "Im Sinne der Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern böte sich eine bessere Perspektive, wenn den Kollegen ein fester Einsatzort angeboten werden könnte", heißt es darin. Die Innensenatorin überzeugt das nicht: "Die Pool-Lösung ist richtig und wird eingerichtet", sagte sie.