Zur Entlastung der Verbraucher soll ab Juni das Neun-Euro-Ticket kommen und die Energiesteuer gesenkt werden - dafür will der Bundestag am Donnerstag den Weg frei machen. Im Bundesrat allerdings kündigt sich Widerstand an.

Der Bundestag stimmt am Donnerstagabend über die finanziellen Mittel für das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr sowie über die Senkung der Energiesteuer zur Entlastung von Verbrauchern ab. Zur Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs sieht der Gesetzentwurf der Ampel-Koalition zusätzliche Mittel für die Länder in Höhe von 3,7 Milliarden Euro für dieses Jahr vor. Davon sind 2,5 Milliarden Euro für das Neun-Euro-Ticket vorgesehen.

So soll das 9-Euro-Ticket in Berlin und Brandenburg umgesetzt werden

Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss am Freitag noch der Bundesrat zustimmen. Einige Bundesländer haben ihre Zustimmung noch offen gelassen, da sie große Löcher in ihren Haushalten befürchten.

Die Entlastungen sollen sich bis zum Jahr 2026 auf rund 22,5 Milliarden Euro summieren. Davon sollen 60 Prozent die Länder und Kommunen tragen und 40 Prozent der Bund.

Berlin rechnet mit einer Belastung in Höhe von rund 470 Millionen Euro in diesem Jahr. "Der Bund muss sich an den Lasten stärker beteiligen und sich auf die Länder zubewegen. Wenn der Bundesfinanzminister dies in seiner Verhandlungsführung nicht stärker berücksichtigt, ist eine Einigung am Freitag nur schwer zu erreichen", teilte die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen mit.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) warnte vor einer Blockade im Bundesrat, sollte der Bund nicht die Vollfinanzierung des 9-Euro-Tickets und mehr Geld für den ÖPNV bereitstellen.