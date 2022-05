Konferenz von "Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen"

So 29.05.22 | 14:38 Uhr

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" ist gegen eine Mietenobergrenze, die bei 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens liegt. Diesen Vorschlag hatte die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Samstag gemacht.

Die Enteignungsaktivisten fürchten zum Einen, dass Vermieter dann nur noch "an Personen vermieten, die das höchste Einkommen nachweisen können", heißt es in einer Stellungnahme an den rbb.

Außerdem sehe der Vorschlag bislang nur vor, dass Mieterhöhungen "wenn möglich" nicht mehr 30 Prozent des Einkommens übersteigen sollen, so die Aktivisten. Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeiten seien aber nicht der richtige Weg, hieß es.