Geld für Klimaschutz, Schule, Verkehr - die Berliner Koalition verteilt den Haushalt an die Fraktionen. Die wissen teilweise auch schon, was sie mit dem Geld machen wollen. Nur die Linke hält sich noch bedeckt. Von Ute Schumacher

Das sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh auf der Grünen Fraktionsklausur am Wochenende bei Nauen. Er war dahin gemeinsam mit der Fraktionsspitze der Linken geladen. Eigentlich sollte es in der abendlichen Diskussion um die Zusammenarbeit der Koalitionäre in den vergangenen fünf Jahren gehen. Der SPD-Fraktionschef konnte aber offensichtlich nicht widerstehen. Er nutzte die Gelegenheit für vorgezogene Haushaltsberatungen auf offener Bühne. Dabei hatte die Koalition sich eigentlich auf absolute Verschwiegenheit verständigt.

Die Verhandlungen um den Doppelhaushalt für dieses und das nächste Jahr sind in die entscheidende Phase getreten. Vergangenes Wochenende haben die Fraktionschefinnen und -chefs von SPD, Grünen und Linken verabredet, dass sie insgesamt 300 Millionen Euro oben drauf legen wollen auf das, was der Senat in seinem Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre ursprünglich vorgesehen hatte.

Schon vor Wochen hatte der SPD-Fraktionschef ohne Absprache mit den anderen Fraktionen verkündet: Die 13 Millionen dafür würden nicht gestrichen. Zum Verfügungsfond für Schulen und zum Einbürgerungsprojekt erklärten die Grünen also klipp und klar: Wer bestellt, zahlt. Will heißen: Wenn die SPD ohne Absprache Zusagen verteilt, geht das von ihrem Anteil der 300 Millionen ab, die sich die Koalition insgesamt vorgenommen hat zu verteilen. Wie groß der Anteil ist, den jede Fraktion verteilen darf, wird offiziell nicht gesagt. Es scheint aber etwa auf eine Drittellösung rauszulaufen. Das wären 100 Millionen Euro pro Fraktion. Stellt sich die Frage: Wofür wollen Grüne und Linke das Geld ausgeben?

Saleh warb für die neue Einbürgerungsstelle, die Innensenatorin Spranger schaffen will. Die sei doch ganz im Sinne der Grünen. Pro Jahr soll sie helfen 20.000 Menschen in der Stadt einzubürgern. Menschen, die schon lange genau darauf warten, so Saleh. Allein: Die Grünen tappten nicht in die aufgestellte Haushaltsverhandlungsfalle. Die Antwort zur Einbürgerungsstelle war dieselbe wie zum Thema Verfügungsfonds für Schulen. Das sind die Geldtöpfe über die die Schulen selbst verfügen können. Die waren im Haushaltsentwurf des Senats gekürzt worden.

Zwei Projekte hat die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus bei ihrer Klausurtagung bei Nauen schon mal beschlossen: Sie will das Rufbusprojekt ausweiten. Das soll im Oktober in Biesdorf und Umgebung starten. Ähnlich wie seinerzeit beim Berlkönig können hier bis zu acht Menschen zu individuellen Zielen gebracht und von ihnen abgeholt werden. Gerade in den Außenbezirken soll so die letzte Meile von der Haltestelle bis zum Zielort überbrückt werden. Das soll mehr Menschen vom Auto weg in Bus und Bahn bringen. Drei Millionen Euro kostet das Modellprojekt in der geplanten Region. Der Grüne Fraktionschef Werner Graf will mindestens die dreifache Fläche mit Rufbussen bespielen. Und zwar am liebsten schon in diesem Jahr, spätestens aber im nächsten.

Welche Außenbezirke Berlins zur Projektzone erklärt werden, ist noch offen. In der Diskussion sind vor allem die nördlichen. Mehr Geld geben wollen die Grünen außerdem den Straßen- und Grünflächenämtern: Damit die allgemein mehr Grün in die Bezirke bringen, um Parkplatzflächen zu entsiegeln und sogenannte Kiezblocks einzurichten. Das sind Stadtquartiere ohne Durchgangsverkehr, weite Teile der Straßen werden in Grünflächen, Fußgängerzonen und Radwege umgewandelt. Das Auto ist hier nur Gast. Es sollen noch weitere Umweltprojekte gefördert werden, Details nannten die Grünen noch nicht.