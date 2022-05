In der rot-grün-roten Koalition in Berlin bahnt sich ein Streit um die Anhebung der Pensionsgrenzen für Polizei- und Feuerwehrvollzugsbeamte an. Während die grün-geführte Finanzverwaltung auch diese besonders belasteten Landesbeamten länger arbeiten lassen will, kommt Widerspruch von der Spitze der SPD-geführten Innenverwaltung.