Wird es in Berlin künftig mehr Tempo-30-Zonen geben? Der Senat prüft das derzeit. Damit soll vor allem der Verkehrslärm verringert werden. In einem ersten Schritt soll ein Nachtkonzept erarbeitet werden.

Der Senat prüft derzeit die Ausweitung von Tempo-30-Abschnitten auf Hauptstraßen in Berlin. Damit solle vor allem der Verkehrslärm verringert werden, heißt es in einer Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage, über die die DPA am Freitag berichtete.

In einem ersten Schritt will der Senat demnach ein Tempo-30-Nachtkonzept erarbeiten. Es soll zeigen, auf welchen Hauptstraßen-Abschnitten zunächst in den Nachstunden Tempo 30 statt 50 gelten soll.