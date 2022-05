Partei in der Krise - "Wenn wir die politischen Herausforderungen nicht erkennen, kann Die Linke verschwinden"

Bild: dpa/Christoph Soeder

Wahlschlappen, Skandale, interne Streitigkeiten: Nach den Wahlen in NRW sehen auch Berliner Linke ihre Partei im Überlebenskampf. Der Landesverband verliert bereits überdurchschnittlich viele Mitglieder. Von T. Schmutzler und B. Hermel

40 Sekunden nach 18 Uhr sagt Jörg Schönenborn einen Satz, der für Die Linke besonders bitter ist. "Die anderen Parteien kommen auf acht Prozent. Darunter übrigens die Linken mit zwei Prozent", erklärt der ARD-Zahlenexperte lakonisch. In der Wahlsendung aus Nordrhein-Westfalen am Sonntagabend wird klar: Nicht mal mehr für einen eigenen Prozentbalken in der Grafik reicht es. Die Linke ist nur eine von mehreren "Anderen". Bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und im Saarland hat die Partei vor Kurzem ähnlich schlecht abgeschnitten. Ganz zu schweigen davon, dass sie es nur mit Ach und Krach in den aktuellen Bundestag geschafft hat. Inzwischen fragen sich auch viele Berliner Linke ernsthaft, ob es ihre Partei in einigen Jahren noch geben wird – sollte sie aus immer mehr Landesparlamenten und am Ende auch aus dem Bundestag fliegen.

"Die Linke ist an einem Tiefpunkt"

"Wir sind nicht mehr erkennbar." – "Die Menschen wissen nicht mehr, wofür wir stehen. Bei vielen kommt nur noch an: Wir streiten uns miteinander." – "Wir sind an einem Tiefpunkt." Zitate von drei prominenten Berliner Linken: Katina Schubert, Carsten Schatz und Tobias Schulze. Natürlich ist die Situation der Linken in Berlin nicht die gleiche wie die der Bundespartei. In Berlin regiert die Partei im Senat mit, bei der letzten Wahl holte sie mit leichten Verlusten 14,1 Prozent der Zweitstimmen. Ein Abrutschen unter die Fünf-Prozent-Hürde scheint in Berlin kaum denkbar. Doch die gravierenden Probleme der Partei insgesamt bereiten auch den Linken hier Kopfzerbrechen. "Parteien sind kein Selbstzweck", sagt der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Carsten Schatz, dem rbb. "Wenn wir die politischen Herausforderungen nicht erkennen und Antworten formulieren, dann kann Die Linke verschwinden." Ähnlich sieht es Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau: "Die Bürgerinnen und Bürger werden uns an den nächsten Wahlabenden erklären, ob sie einen Gebrauchswert für die Partei erkennen können."

Berliner Linke hat in diesem Jahr schon 200 Mitglieder verloren

In Berlin spürt die Landespartei den Abwärtstrend bereits bei den Mitgliederzahlen: Nach der Bundestags- und der Abgeordnetenhauswahl hatte Die Linke in Berlin noch Mitglieder gewonnen. Von gut 7.700 im Juni 2021 ging es hoch auf über 7.900 im Dezember letzten Jahres. Inzwischen ist der Zählerstand aber wieder gesunken auf etwas unter 7.700 – also über 200 Mitgliedschaften weniger. "Wir verlieren derzeit leider in allen Bezirksverbänden über die normale Fluktuation hinaus Mitglieder", teilt eine Parteisprecherin dem rbb mit. "Das wird ein harter Weg", sagt Katina Schubert am Tag nach der NRW-Wahl in der rbb24 Abendschau. Aber ein Weg aus dem Tief sei "möglich". "Davon bin ich überzeugt." Schubert fordert, jetzt auf inhaltliche Vorschläge statt parteiinterne Streits zu setzen – etwa durch ein neues Sofortprogramm mit politischen Maßnahmen, zum Beispiel gegen Energiearmut. Katina Schubert ist nicht nur Berliner Landeschefin, sondern auch stellvertretende Bundesvorsitzende. Sie hat ihren Namen wenige Tage vor der Landtagswahl in NRW unter eine Art offenen Brief gesetzt. "Lasst uns einfach gute Politik machen", so ist die Stellungnahme überschrieben, die die vier Landesvorsitzenden der Linken veröffentlicht haben, die an Landesregierungen beteiligt sind. Darin schreiben sie, Die Linke könne es sich nicht leisten, "sich selbst zu zerfleischen und handlungsunfähig zu werden".

"Aussitzen und ausmanövrieren", sei bisher das Muster gewesen

An ihrer Misere ist die Partei auch selbst zumindest mit schuld, findet der Bezirksbürgermeister von Berlin-Pankow, Sören Benn. Aus seiner Sicht habe Die Linke viel zu lang ihre Probleme ignoriert: "Aussitzen und ausmanövrieren. Don‘t believe the hype. Das scheint ein lang gepflegtes Muster in der Linkspartei zu sein", schreibt Benn auf seiner Internetseite in einem Eintrag, der die Überschrift "Nestbeschmutzung" trägt. Die Partei Die Linke hat viele Baustellen: darunter die Vorwürfe, es habe sexuelle Übergriffe im Landesverband in Hessen und in der Bundestagsfraktion gegeben. Der Skandal muss noch aufgearbeitet werden. Eine der beiden Bundesvorsitzenden, Susanne Hennig-Wellsow, trat unter anderem deshalb Ende April zurück. Aber vor allem steckt Die Linke spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in einem inhaltlichen Dilemma. Für große Teile der Partei ist inzwischen klar: Die Linke muss ihre russlandfreundliche Haltung grundlegend ändern. Doch einige prominente Köpfe halten dagegen: Die frühere Bundestagsfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht und die Außenpolitikerin Sevim Dagdelen fordern noch immer, Sanktionen gegen Russland aufzuheben und die NATO zu zerschlagen.

Berliner Linksjugend wettert nach Kriegsausbruch gegen NATO

Dem entgegnet Tobias Schulze, der stellvertretende Berliner Landesvorsitzende: "Diese Position ist aus meiner Sicht nicht mehr akzeptabel. Sie widerspricht auch den konkreten Fakten, die wir über diesen Krieg kennen." Ähnlich sieht es der Fraktionsvorsitzende Schatz: "Aus meiner Sicht ist nach wie vor das Thema Waffenlieferung eins, gegen das wir uns stellen sollten. Aber ich finde, wir müssen über Sanktionen nachdenken. Wir müssen alles tun, damit dieser Krieg in Europa endlich endet." Der Konflikt über die Haltung zu Russland wird nicht nur im Bundestag ausgetragen. In Berlin zeigt er sich am Beispiel der Linksjugend "solid". Zu Beginn des Kriegs Ende Februar twitterte der Jugendverband: "Der Hauptfeind steht im eigenen Land", verbunden mit dem Aufruf: "Nein zur NATO!" Anders als zum Beispiel die Jusos Teil der SPD sind, ist "solid" unabhängig von der Partei Die Linke organisiert. Aber auch die Linksjugend erhielt bisher pauschal 15.000 Euro Budget im Jahr von der Landespartei. Diesen Geldhahn hat der Parteivorstand nun weitgehend zugedreht: Künftig muss "solid" bei Projekten, die mehr als 500 Euro kosten, finanzielle Unterstützung im Vorhinein beim Landesvorstand beantragen.

Neustart beim Bundesparteitag Ende Juni?

Aber wie soll die Partei es insgesamt wieder auf die Beine schaffen? "Wir müssen uns inhaltlich, organisatorisch von Habitus und Performance neu aufstellen. Das wird ein langwieriger Prozess", sagt der stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Schulze. Der Neustart könnte mit dem Bundesparteitag in Erfurt Ende Juni beginnen. Nach Ansicht des Pankower Bezirksbürgermeisters Sören Benn muss der Neubeginn auch bei den Personen an der Spitze ansetzen. "In der Fraktion hilft wohl nur eine Palastrevolution", schreibt Benn auf seiner Website mit Blick auf den Bundestag. "Von außen ist jedenfalls nicht erkennbar, das handelnde Personen erkannt haben, dass sie im Laufe der Jahre zum Teil des Problems geworden sind." "Die Abgeordneten sind gewählt, sie haben ihr Mandat", so kommentiert es die Berliner Parteivorsitzende Katina Schubert in der rbb24 Abendschau. "Die Abgeordneten müssen in der Bundestagsfraktion klären, wie sie sich am besten aufstellen und ihren Beitrag leisten, damit wir wieder erkennbar und durchsetzungsfähiger werden", fordert Schubert. Falls die Anstrengungen erfolgreich sind, läuft es vielleicht auch an Wahlabenden wieder besser für Die Linke. Und dann bekäme sie auch wieder einen eigenen, wahrscheinlich pinkroten Prozentbalken, wenn nach 18 Uhr die Prognosen eingeblendet werden.

