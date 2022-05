Die Eskalation blieb aus: Der "Tag der Befreiung" in Berlin ließ sich nicht für die Umdeutung des Angriffskriegs in der Ukraine missbrauchen. Weil sich die meisten Betroffenen angemessen verhielten - und der diplomatische Einsatz der Polizei aufging. Von Olaf Sundermeyer

Die Zeitenwende im 77. Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte auch den "Tag der Befreiung" erfasst. Das Kriegsgedenken an den Sowjetischen Ehrenmälern in Berlin konnte zwar ohne die befürchtete Eskalation stattfinden, es blieb bei einzelnen Provokationen. Aber der Zivilisationsbruch Russlands hat die politisch-moralische Legitimation nachhaltig beschädigt, mit der das Land in Europa bislang seinen Umgang als Befreier vom Faschismus erfahren hat. Diese Zäsur markiert der 8. und 9. Mai 2022.

Auch wenn bei Politik und Polizei in Berlin zunächst die Erleichterung über die ausgebliebene Eskalation überwiegen dürfte: Am 75. Tag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist es schwer vorstellbar, dass ein Kriegsgedenken in Berlin, wie wir es kannten, künftig noch in dieser Form stattfinden wird.