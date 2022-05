Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) haben sich dafür ausgesprochen, eine Belastungsgrenze für Mieter einzuführen.

"Stellen Sie sich vor, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss. Das wäre fair und eine nachvollziehbare Lösung für alle", sagte Giffey in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". Was eine leistbare Miete sei, unterscheide sich - "je nachdem, ob eine Verkäuferin, eine Zahnärztin oder die Regierende Bürgermeisterin eine Wohnung mietet", so Giffey.

Sie setzt dabei auf einen Kompromiss im "Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen". Diesem gehören neben Regierungsvertretern und Politikern aus den Bezirken auch Vertreter der Wohnungs- und Bauwirtschaft, des Mietervereins, der Sozialverbände sowie der Gewerkschaften an. Es will im Juni seine Ergebnisse vorlegen.