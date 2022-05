Polizei löst Versammlung in Neukölln auf

So 15.05.22 | 17:10 Uhr

Laut der Berliner Polizei hat es am Sonntag keine größeren Verstöße gegen das Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen gegeben. An den Orten, an denen Proteste angemeldet worden waren, haben es "keine Vorkommnisse" gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von rbb|24.

Einen Einsatz in diesem Zusammenhang habe es hingegen in Neukölln gegeben. An der Pannierstraße Ecke Donaustraße hätten sich demnach mehrere Dutzend Menschen versammelt. Beamte hätten die Personalien aller etwa 70 Teilnehmenden aufgenommen. Nun werde geprüft, ob wegen möglicher Verstöße gegen das Versammlungsrecht ermittelt werden müsse, sagte sie.