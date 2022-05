Mühli Kreuzberg Montag, 23.05.2022 | 18:43 Uhr

Ein perfektes Beispiel für Politik, die nichts, aber auch gar nichts mit Bürgerwillen und Realitätssinn zu tun hat.

Erst definieren Polizei und Politik in großer EInigkeit, was das am Kotti für ein gewalttätiger, lebensfeindlicher Ort wäre, dann postieren sie sich - auch im Wortsinn - über die Köpfe der Anwohner hinweg und vergeuden mehrere Millionen völlig unnötig. Liebe Politik, wenn die Anwohner, die es doch am besten wissen sollten, diese Wache hier nicht haben wollen, WEM soll sie dann bitte dienen? Und - stellt Euch eine Container für 20.000 Euro irgendwo zum Posen hin und gut is. Die restlichen 3,48 Millionen invenstiert ihr einfach in Obdachlosen-, Kinder- und Anwohner-Projekte. Deal?