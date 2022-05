Die SPD will ein neues Einbürgerungszentrum finanzieren, die Grünen wollen mehr Rufbusse auf die Straßen bringen. Kritik gibt es vor der Präsentation des Haushalts vor allem an möglichen Kürzungen im Bildungsbereich.

Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und Linken in Berlin stellen am Montagvormittag den Landeshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 vor. Die Fraktionen wollen insgesamt 300 Millionen Euro mehr ausgeben, als der Berliner Senat in seinem Haushaltsentwurf geplant hatte.

Insgesamt wird der Doppelhaushalt in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich gut 73 Milliarden Euro umfassen. Der Landeshaushalt wurde wegen der Abgeordnetenhauswahl 2021 später als gewöhnlich für dieses und das nächste Jahr geplant. Der Senat hatte den Entwurf für den Haushalt Anfang März beschlossen. Nun werden Details bekanntgegeben. Die Abstimmung im Abgeordnetenhaus wird für Juni erwartet.