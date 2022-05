Veranstaltungen am Wochenende betroffen - Berliner Polizei verbietet erneut pro-palästinensische Demonstrationen

Do 12.05.22 | 15:25 Uhr

Bild: dpa/Sulupress.de

So wie schon am 30. April und am 1. Mai werden auch am kommenden Wochenende pro-palästinensiche Demonstrationen in Berlin verboten. Ursprünglich waren fünf solcher Veranstaltungen anlässlich des "Nakba"-Tages geplant.

Alle fünf für das Wochenende in Berlin angemeldeten Demonstrationen zum palästinensischen Gedenktag "Nakba" (arabisch für "Unglück" oder "Katastrophe") sind von der Versammlungsbehörde verboten worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag dem rbb.



Am Samstagvormittag sollte es eine Kundgebung auf dem Hermannplatz in Neukölln geben. Angemeldet waren laut Polizei 200 Teilnehmer. "74 Jahre Al-Nakba", lautete der Titel.

Auch Gegenprotest geplant

Am Sonntagnachmittag war eine weitere Demonstration anlässlich dieses Tages vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor angekündigt worden. Parallel wollten Demonstranten vom Oranienplatz zum Hermannplatz ziehen. Gegendemonstranten wollten sich unter dem Titel "Gegen jeden Antisemitismus" am Sonntagnachmittag auf dem Potsdamer Platz versammeln.

dpa/Michael Kuenne Auch Journalisten angegriffen - Polizei ermittelt nach pro-palästinensischer Demonstration in Berlin Bei zwei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin am Freitag und Samstag ist es zu Gewalttaten gekommen: Polizisten wurden verletzt, Journalisten angegriffen, laut Zeugen judenfeindliche Äußerungen gerufen. Die Polizei ermittelt nun.



Am Freitag und Samstag sollt zudem auf dem Oranienplatz in Kreuzberg demonstriert werden, dort waren aber nur 20 Teilnehmer angemeldet.

Erinnert wird am Nakba-Tag (15. Mai) an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948. Im November 1947 teilten die Vereinten Nationen das britische Mandatsgebiet Palästina in jüdisches und arabisches Land. Von arabischer Seite wurde der Plan abgelehnt, die Juden akzeptierten ihn und riefen am 14. Mai 1948 ihren Staat Israel aus. Die arabischen Nachbarn griffen daraufhin den neuen Staat an. Im Zuge der Kämpfe flohen rund 700.000 Palästinenser oder wurden vertrieben.

Schwere Ausschreitungen im April