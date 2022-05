Kurz zusammengefasst ist seine Idee: Ein neues Landesgesetz soll regeln, wer in Berlin Wohnungen vermieten darf und wer nicht. Weiterhin zugelassen wären alle, die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ausgeschlossen würden dagegen Unternehmen, die im Verdacht stehen, die Preise hochzutreiben - darunter Firmen, deren Anteile am Finanzmarkt gehandelt werden, die ihre Eigentumsverhältnisse nicht offenlegen und ihre Gewinne in Steueroasen verlagern. Also konkret: einige Aktiengesellschaften, Immobilienfonds und Hedgefonds.

Was wäre, wenn das Land Berlin die Unternehmen, die die Mieten besonders hochtreiben, einfach aus dem Markt werfen würde? Für Stefan Klinski ist das mehr als ein Gedankenspiel. Der Professor für Wirtschaftsrecht an der Berliner Hochschule für Wissenschaft und Recht glaubt, ein beschränkter Zugang zum Wohnungsmarkt könnte die Lösung für das wohl größte Problem in Berlin sein.

Der Wirtschaftsrechtler hofft, dass auch die Mieten in Berlin sinken würden. Garantiert ist das aber nicht, gibt er zu: "Automatisch sinken sie nicht. Der Vorschlag versucht aber an den Ursachen anzusetzen, an den Strukturen des Wohnungsmarkts." Klinski rechnet allerdings ziemlich sicher damit, dass die Grundstückpreise sinken würden. "Und damit wird auch der Neubau erleichtert."

Der Begriff Vermieterdeckel drängt sich da geradezu auf. "Ich hätte den Begriff selbst nicht gewählt. Ich bin Jurist, und würde da eher den fachlichen Begriff wählen: Marktzugangsbeschränkungen", sagt Klinski. Die Deutsche Wohnen, die in Deutschland als Aktiengesellschaft notiert ist, wäre dann zum Beispiel raus aus dem Wohnungsmarkt. Solche Unternehmen auszuschließen, würde aus Klinskis Sicht eines der "großen Probleme" lösen: "Durch den besonders hohen Renditedruck am Kapitalmarkt entsteht auch Druck auf Mieten und Grundstückspreise."

Aus Jotzos Sicht sind finanzstarke Unternehmen, darunter eben auch Aktiengesellschaften und Immobilienfonds, nicht die Feinde des Wohnungsmarkts, sondern sollten als Partner gesehen werden. "Der Staat allein kann diese Aufgaben nicht leisten", sagt Jotzo dem rbb. "Nur gemeinsam mit dem Kapitalmarkt wird Berlin in der Lage sein, die notwendigen Investitionen in der erforderlichen Geschwindigkeit zu stemmen und ausreichend Wohnraum in Berlin zu schaffen."

Abseits der Frage, ob die Idee sinnvoll ist oder nicht, drängt sich mindestens ein anderes großes Aber auf: Ist das alles rechtlich möglich? Oder würde hier ein zweites Fiasko vor Gericht drohen, vergleichbar zum gescheiterten Mietendeckel? Klinski beschwichtigt: Die rechtlichen Risiken habe er in einem 50-seitigen Gutachten [gesellschaftfuernachhaltigkeit.de/PDF] ausgeräumt. Verfassungsrecht, Europarecht - nichts stünde seinem Vorschlag entgegen, sagt er in der rbb24 Abendschau.

Der Mietendeckel ist daran gescheitert, dass das Bundesverfassungsgericht urteilte, die Bundesländer dürften Mietrecht nicht regeln - also zum Beispiel Obergrenzen für die Miethöhe. Das hatte aus Sicht des Gerichts schon der Bund mit seiner Mietpreisbremse geregelt. Sein Modell dagegen, so Klinski, würde in den Wohnungsmarkt an sich eingreifen und falle damit in den Bereich des Wirtschaftsrechts. Die Frage, wer am Wohnungsmarkt teilnehmen könne, sei bisher nie Gegenstand mietrechtlicher Bestimmungen des Bundes gewesen.

Natürlich wäre der Vermieterdeckel ein sehr harter Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Unternehmen, schreibt Klinski in einem Artikel auf dem Verfassungsblog [verfassungsblog.de]. Doch er sei zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht in einer "besonders strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung" für die Mieterinnen und Mieter entscheiden würde: Denn das "überragend wichtige Gemeinschaftsgut" des Rechtes auf Wohnen sei in der Berliner Verfassung garantiert. Genau dieses Gut sei aktuell in Metropolen wie Berlin ernsthaft gefährdet. FDP-Politiker Jotzo sieht das anders: Er schätzt die Verfassungsmäßigkeit der Idee als "zweifelhaft" ein.