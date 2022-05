Wie hoch genau die Steuermehreinnahmen in Brandenburg ausfallen könnten, sagte Lange nicht. Über die regionalisierten Zahlen für Brandenburg will die Finanzministerin erst am kommenden Dienstag das Kabinett und die Öffentlichkeit unterrichten.

Lange verwies auch darauf, dass der aktuelle Haushalt eine hohe Entnahme aus der Rücklage und globale Mindereinnahmen vorsehe. "Solange das so ist, helfen Steuermehreinnahmen eher bei der Erreichung eines ordentlichen Haushaltsausgleichs als bei der Realisierung neuer Vorhaben."

Auf ganz Deutschland betrachtet gehen die Steuerschätzer davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr 40,4 Milliarden Euro mehr einnehmen werden als noch im November erwartet. Bis einschließlich 2026 kann der Staat sogar mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 220 Milliarden Euro rechnen, wie Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Berlin bekanntgab. Dann könnte der Staat auch erstmals in einem Jahr mehr als eine Billion Euro an Steuereinnahmen verbuchen.

Wie sich die erwarteten Steuermehreinnahmen in Berlin auswirken, soll am Freitag bekanntgegeben werden, hieß es aus der Finanzverwaltung.