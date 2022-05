Landkreise haben Vorbehalte - Brandenburger Kita-Rechtsreform kommt erst nach 2024

Do 19.05.22 | 17:34 Uhr | Von Markus Woller

imago images/Michael Schick Audio: Antenne Brandenburg | 19.05.2022 | Britta Ernst | Bild: imago images/Michael Schick

Gerechtere Kita-Beiträge, mehr Fachkräfte, bessere Qualität – darauf werden Betroffene in Brandenburg wohl noch lange warten müssen. Nach dem Veto der Landkreise und Kommunen tritt auch Bildungsministerin Ernst auf die Bremse. Von Markus Woller

Die Kita-Rechtsreform in Brandenburg wird nach Ansicht von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen. Das machte sie am Donnerstag im Brandenburger Landtag deutlich. Sie vermute, dass die Zeit nicht mehr reichen werde, um den Gesetzesprozess rechtzeitig abzuschließen, so die Ministerin. Damit wäre eines der zentralen Projekte im Bereich Bildung und Erziehung der Kenia-Koalition gescheitert.



Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund hatten vor einigen Wochen ihre Bereitschaft zurückgezogen, an der Reform weiter mitzuarbeiten. In einem Schreiben an das Bildungsministerium hatten sie mitgeteilt, dass die "notwendigen Ressourcen für die Begleitung und Umsetzung der Reform" fehlten. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU, Kristy Augustin, sagte am Donnerstag, alle 14 Landkreise hätten deutlich gemacht, dass eine so umfangreiche Reform in einer Situation mit Corona- und Kriegsbelastungen nicht zu stemmen sei.



dpa-Zentralbild Streiks offenbar abgewendet - Einigung im Tarifstreit: Mehr Geld und freie Tage für Kita-Erzieher Seit Montag hat die Gewerkschaft Verdi mit den kommunalen Arbeitgebern und Vertretern des Beamtenbundes DBB verhandelt - über Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Seit dem späten Mittwochabend sind sich beide Seiten einig.

Eltern vermissen Transparenz und Kontrolle

Viele Eltern hatten erst am Mittwoch ihrem Unmut in einer Demonstration vor dem Landtag Luft gemacht. Sie hatten sich von der Reform unter anderem eine einheitliche Berechnungsgrundlage für die Kita-Kosten in ganz Brandenburg erhofft. Mitunter unterscheiden sich die Beiträge heute um mehrere Hundert Euro, je nach Gemeinde und Kita-Träger.



Die Novelle war aber größer angelegt: Die gesamte Finanzierungs- und Organisationsstruktur der Kitas sollte neu geordnet werden. Dafür wurde in den vergangenen zwei Jahren unter breiter Beteiligung in sechs Arbeitsgruppen auch über Qualitätssicherung, Betriebserlaubnis oder Fachkräftesicherung gesprochen. Dabei hatte das Ministerium von Anfang an darauf bestanden, dass die Reform kostenneutral umgesetzt werden müsse.



Die Gründe für die Absage vor allem aus den Landratsämtern halten viele Elternvertreter für vorgeschoben. Sie glauben, dass es dort grundsätzlich kein Interesse an der Änderung des Status Quo gibt. Sie vermissen Transparenz und Kontrolle, die Kommunen könnten Kitagebühren und -ausstattung nach ihren Vorstellungen gestalten, kritisiert Landes-Elternsprecher Danilo Fischbach.

dpa/Ute Grabowsky Interview | Sozialwissenschaftlerin zu älterer Mutterschaft - "Kinder zu haben muss man sich leisten können" Frauen in Deutschland werden immer älter, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Die Sozialwissenschaftlerin Friederike Beier spricht über mögliche Gründe für die Entscheidung, spät Mutter zu werden.



Linke und AfD kritisieren Ernst

Die Linke im Landtag forderte von allen Beteiligten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Landesregierung warf sie vor, sich nicht ausreichend um die Lösung der Probleme bemüht zu haben: "Dem Ministerium ist es nicht gelungen, strittige Themen in einer professionellen Verhandlungskultur zu bearbeiten", so die bildungspolitische Sprecherin Kathrin Dannenberg (Die Linke). Sie forderte die Landesregierung auf, aus den bisherigen Verhandlungsergebnissen einen Gesetzentwurf zu formulieren und diesen bis Dezember vorzulegen. Nur dieser könne vermeintlich unverhältnismäßige Finanzierungsrisiken belegen. "Keiner weiß, worüber wir eigentlich reden", so die Linken-Politikerin.



Auch die AfD sieht eine Mitschuld bei der Bildungsministerin. Sie lege die Hände in den Schoß und schiebe die Verantwortung auf den Landkreistag. Es sei seit langem absehbar gewesen, dass dieser früher oder später ob der finanziellen Auswirkungen die Reißleine ziehen würde, so der Abgeordnete Volker Nothing (AfD). Die Ministerin habe die Warnungen aber nicht ernst genug genommen.

imago-images Ukraine-Krieg - Was beim Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu beachten ist Tausende Mütter fliehen seit Wochen mit ihren Kindern vor dem Krieg in der Ukraine. Die medizinische Erstversorgung in Deutschland ist sichergestellt, doch was ist mit der psychischen Belastung der Kinder und Jugendlichen? Von Elke Bader

Ernst verweist auf aktuelle Krisenzeiten

Britta Ernst wies diese Kritik zurück. Die finanziellen Aspekte seien aus ihrer Sicht nicht das Hauptargument gewesen, so hätten es ihr Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund glaubhaft mitgeteilt. Vielmehr seien die Auswirkungen der Krisen der vergangenen zwei Jahre und die ungewisse Perspektive für Kommunen entscheidend gewesen. Die Ministerin kündigte an, dass die Landesregierung auch ohne eine Novelle weitere Verbesserungen im Kita-Bereich vorantreiben wolle.



Im Land Brandenburg werden aktuell rund 183.000 Kinder in über 1.940 Kindertagesstätten und Horten sowie zusätzlich über 4.000 Kinder in Tagespflegeeinrichtungen betreut. Sendung: Antenne Brandenburg, 19. Mai 2022, 16 Uhr