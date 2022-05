" Schlecht vorbereitet für den Ernstfall "

Grund cottbus Donnerstag, 12.05.2022 | 07:43 Uhr

Diese Initiative und auch diese Ministerin haben ein grundsätzliches Problem, sie gehen davon aus das die Bürger kein Individualverkehr mehr haben möchten und alle gern auf das Auto verzichten. Wen man weniger Verkehr in den Wohngebieten haben will und Platz für Fahrrad und Fußgänger will dann lenkt man den Verkehr, der eben nicht verschwinden wird, auf eine Schnellstraße und Zubringern. Also einen geschlossenen Innenstadt-Autobahnring. Dann kan man die 30iger Zonen ausweiten und Straßen komplett für Autos sperren ( nur Anlieger). Wenn man parkende Autos verhindern will dann baut man mehr Parkhäuser und mit neuen Ideen und Lösungen bringt man Bürger dazu auch größere Entfernungen zur Wohnung zu akzeptieren. ÖPNV Tickets für Parktickets, am Stadtrand, bei den Zubringern Park and Rail Plätze und neue Busse oder autonome E-Taxis in Wohngebieten. Aber zur Zeit sind die Autofahrer nur Feinde und man will keine Lösungen sondern Verbote. In Cottbus ist der Altmarkt jetzt wieder für den Verkehr gesperrt, ja aber mit Parkplätzen in der Nähe und eine gute Möglichkeit der Umfahrung.