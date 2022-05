In Berlin ist am Samstag für eine zügige Legalisierung von Cannabis demonstriert worden. Die Polizei sprach von etwa 200 Menschen bei dem Protestmarsch, dessen Motto lautete: "Schluss mit Warten: Gras in den Garten!"

Sie haben es durchgezogen: Nach jahrzehntelangem Verbot will die künftige Bundesregierung den Verkauf von Cannabis an Erwachsene erlauben - streng kontrolliert in lizensierten Geschäften. Doch noch sind entscheidende Fragen offen. Von Sebastian Schneider

Laut Koalitionsvertrag wollen SPD, Grüne und FDP die Möglichkeit eröffnen, Cannabis in bestimmten Mengen und in speziellen Geschäften an Erwachsene zu verkaufen. Im Rahmen des "Global Marijuana March" waren auch in anderen Städten in Deutschland die Befürworter einer Legalisierung zum Protest aufgerufen.

Bereits am 20. April waren in Berlin rund 1.400 Menschen für eine schnelle Cannabis-Legalisierung auf die Straße gegangen. Der 20. April ist weltweit ein Aktionstag von sogenannten Kiffern, also Rauchern von Marihuana und Haschisch. In den USA lautet das Datum 4/20 - die Zahl 420 ist ein weitverbreiteter Code für den Cannabis-Konsum.