Proteste und Gedenkveranstaltungen - Zahlreiche Demonstrationen zum Kriegsende für Montag angekündigt

So 08.05.22 | 18:42 Uhr

Bild: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/dpa

In Berlin finden auch am Montag zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen statt. Am sowjetischen Mahnmal in Tiergarten wurde eine Kundgebung mit 1.500 Menschen angemeldet.

Auch am Montag begleitet die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Einer der Einsatzschwerpunkte sei eine Demonstration unter dem Titel "Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs", sagte ein Polizeisprecher (ab 11.00 Uhr). Nach rbb-Informationen wurden 1.500 Teilnehmende angemeldet.

1.700 Polizistinnen und Polizisten im EInsatz

Dem Zug wollen sich Erkenntnissen der Polizei zufolge auch rund 150 Mitglieder der Rockergruppe "Nachtwölfe" anschließen, die am Vormittag von Frankfurt am Main aus nach Berlin fahren sollen. Die Gruppe gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Route der Demo verläuft laut Polizei vom Brandenburger Tor aus in Richtung des Sowjetischen Ehrenmals in Berlin Tiergarten. Zudem sind Dutzende weitere, kleinere und größere Gedenkveranstaltungen in Berlin angemeldet. Wie schon am Samstag dürften bis zu 1.700 Beamtinnen und Beamte im Einsatz sein, sagte der Sprecher. Die Polizei hatte für Sonntag und Montag mehrere Auflagen für 15 Gedenkstätten und Mahnmale erlassen. Dazu gehört etwa, dass auf dem jeweiligen Gelände oder in der Nähe weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt werden dürfen. Ebenso sind Uniformen oder Uniformteile - auch in abgewandelten Formen - sowie Marsch- oder Militärlieder verboten. Untersagt ist außerdem das Z-Symbol. Der Buchstabe wird von Befürwortern des Krieges genutzt und steht für "za pobedu" ("Für den Sieg").

Am Montag sind folgende größere Gedenkveranstaltungen geplant

Eine Privatperson hat für 8 Uhr zu einer Kundgebung gegen den Überfall auf die Ukraine in den Treptower Park eingeladen. Mit bis zu 500 Teilnehmenden wird gerechnet. Die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes veranstaltet ab 9 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park eine "Kundgebung gegen den Krieg und Dank an die Befreier:innen". Es wird mit 100 Teilnehmenden gerechnet. Eine Privatperson hat für 11 Uhr zu einem "Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug" aufgerufen, der am Brandenburger Tor starten und zum Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten führen soll. Wie die "taz" berichtet sollen Putin-Anhänger bundesweit in einer geschlossenen Telegram-Gruppe für Autokorsos in deutschen Großstädten mobilisieren. Demnach ist geplant, dass diese Korsos aus unterschiedlichen Richtungen nach Berlin fahren und am Nachmittag die Hauptstadt erreichen. Wie die taz weiter berichtet, gehen die Organisatoren davon aus, keine Veranstaltung anmelden zu müssen, da sie am Treptower Park "nur" Blumen niederlegen.

Russische Botschaft hält Zeiten der Gedenkveranstaltungen geheim

Die russische Botschaft hält die konkreten Zeiten ihrer Gedenkveranstaltungen in Berlin zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa geheim. "Die genauen Termine und Orte machen wir leider aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich", teilte sie mit. Geplant seien "eine Reihe von Gedenkveranstaltungen der Russischen Botschaft in Deutschland". Mitgeteilt wurde lediglich, dass am Sonntag und Montag in Berlin Kränze und Blumen an den sowjetischen Ehrenmälern und Grabstätten toter Soldaten im Tiergarten, im Treptower Park und in Pankow niedergelegt würden. Zudem seien Besuche an den wichtigsten Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager geplant.

