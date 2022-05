Die Brandenburger Stadt Guben (Spree-Neiße) und ihre polnische Nachbarstadt Gubin richten am Samstag den diesjährigen Europatag aus. Mit der grenzüberschreitenden Veranstaltung solle angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein Zeichen für Völkerverständigung, Frieden und Solidarität gesetzt werden, hieß es. Seit über 30 Jahren verbindet die beiden Städte an der Neiße eine enge Partnerschaft. Der Europatag ist ein Feiertag für Europa. Er wird traditionell an zwei Tagen im Mai begangen, um an das Kriegsende und die Gründung des Europarats zu erinnern.

Die Besucher des Festes erwartet ein Unterhaltungsprogramm mit Chorkonzerten, Tanzdarbietungen und einer Lasershow. Zudem sind Diskussionsrunden mit Vertretern europäischer Institutionen geplant. Am Neiße-Ufer ist ein Riesenrad aufgestellt worden - in den 26 Gondeln werden Europa-Geschichten aus der Region erzählt.

Erwartet werden auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), die Marschallin der Woiwodschaft Lubuskie, Elzbieta Polak, sowie die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD). "Ein Friedensfest in diesen Zeiten muss kein Widerspruch sein. Wir feiern die europäische Einigung, die die Grundlage ist für Frieden in Europa", betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Nach Ansicht des Gubener Bürgermeisters Fred Mahro ist Guben/Gubin schon ein Stück weiter als Europa insgesamt. "Ich denke, das, was sich Europa in der Zukunft strategisch vorstellt, das leben wir in großen Teilen schon in unserer kleinen Stadt", sagte Mahro der Deutschen Presse-Agentur. Ihm zufolge leben über 1.000 Polen in der 16.000-Einwohner-Stadt Guben. Es gebe kaum ein Unternehmen, das nicht mindestens einen polnischen Beschäftigten habe, so der Bürgermeister. In den Kindergärten und Schulen lernten und spielten deutsche und polnische Kinder längst gemeinsam.

Ein deutsch-polnisches Polizeiteam sorgt seit 2020 für Sicherheit in beiden Städten. Die gemeinsame Streife ist landesweit das erste Modellprojekt an der Grenze und wird mit EU-Mitteln gefördert. Insgesamt leben nach Angaben des Bürgermeisters über 60 Nationen in der Stadt mit den polnischen Nachbarn als größte Gruppe.