rbb|24: Wir haben gerade den 2. Mai gehabt, den Jahrestag der Befreiung Berlins. Der 8. Mai, der Jahrestag der Kapitulation des Naziregimes, steht bevor. Was bedeuten Ihnen diese Daten heute?

Ruth Winkelmann: Diese Daten bedeuten mir, dass ich frei sein darf, dass ich als freier Mensch leben kann, wie ich möchte.

Das heißt, Sie haben diese Tage auch noch gut im Gedächtnis?

Ja. Ich kann mich entsinnen, am 2. Mai 1945 saßen meine Mutter und ich in einem Luftschutzschutzbunker in Wittenau. Als die Russen in den Bunker kamen, sagten viele: Wir werden jetzt belagert. Aber was haben meine Mutter und ich gemacht? Wir sind uns in die Arme gefallen und haben geschrien: Wir haben überlebt, jetzt sind wir frei. Uns konnte ja nichts weggenommen werden, weil wir nichts mehr hatten.

Natürlich hatten wir auch Angst, insbesondere vor Vergewaltigungen und dergleichen. Denn das war so kundgetan worden in der Presse, dass die russischen Soldaten Frauen vergewaltigen würden. Und das haben sie ja auch getan. Es gab ja viele, viele Frauen, die durch so etwas krank geworden sind. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Aber in dem Moment im Bunker fühlten wird uns als freie Menschen. Dass wir diese vielen Katastrophen, die wir hinter uns hatten, überleben konnten, das war das Größte, was es gab.