Die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne)geht davon aus, dass der Bundesrat das Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr am Freitag beschließen wird. Diese Entlastung sei den Bürgern versprochen worden, sagte sie am Morgen dem rbb. "Ich finde es gut, dass es nicht nur Entlastungen gibt sozusagen für die, die Autofahren. Sondern, dass auch an die gedacht worden ist, die vielleicht den ÖPNV lieber nutzen wollen."

Jarasch rechnet damit, dass für die öffentlichen Verkehrsunternehmen Zusatzkosten entstehen könnten. Diese müssten vom Bund übernommen werden. Die ermäigten Tickepreise seien abgesdeckt, sagte sie rbb24 Inforadio. "Was aber bisher nicht abgedeckt ist über die Ticketgeschichten hinaus, sind die Mehrverkehre, die wir bestellen werden."

Am Donnerstag hatten BVG und S-Bahn bekannt gegeben, dass sie von Juni bis August eine engere Taktung und mehr Fahrzeuge auf vielen Strecken einplanen. So sollen Berlin und das Umland besser den erwarteten Zustrom bewältigen können. Ungünstig sei, dass dieser Rabatt in die Zeit der Sommerferien falle, so die Senatorin. "Das bedeutet, dass natürlich gerade der Ausflugs- und Freizeitverkehr zunehmen wird."

Noch sei die Auslastung des Berliner ÖPNV allerdings deutlich niedriger als vor der Pandemie, sagte Jarasch.