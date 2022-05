Die Besitzer der Gärten würden entschädigt, hieß es von der Deges. Ausweichparzellen an einem anderen Ort könne man keine anbieten. Am stärksten betroffen ist die Kleingartenkolonie "Schlackeloch".

Die Deges will frühestens 2024 mit den Bauvorbereitungen beginnen, ab 2025 das alte Bauwerk Stück für Stück abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Entstehen soll ein zweiteiliger Brücken-Neubau nach Entwurf des Ingenieurbüros Leonhardt, Andrä und Partner. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, sollen die Bauarbeiten bei laufendem Verkehr und in mehreren Etappen stattfinden: So soll zunächst der östliche neue Brückenarm gebaut werden, während die ursprüngliche Brücke in Betrieb bleibt. Sobald der östliche Brückenarm fertiggestellt ist, soll der Verkehr dort entlanggeführt werden, damit die alte Brücke abgerissen und durch den neuen, westlichen Brückenarm ersetzt werden kann. Das gesamte Bauwerk soll laut Deges frühestens 2031 fertiggestellt sein.



Die neue Brücke soll dann auch einen besseren Lärmschutz bieten, der vor allem die Anwohner entlastet. Geplant sind abgestufte Lärmschutzwände entlang der Fahrbahnen. Die Deges verspricht, die Lärmbelästigung durch die Autobahn damit um fast die Hälfte zu senken.



Die Kosten des Baus belaufen sich laut Deges auf rund 300 Millionen Euro. Ob es dabei bleibt, ist allerdings unklar: Die Deges rechnet wegen der stark steigenden Baupreise bereits damit, dass es teurer werden könnte. Noch in diesem Jahr soll das Planfeststellungsverfahren beginnen.