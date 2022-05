Das Verbot sowjetischer, russischer und ukrainischer Fahnen an bestimmten Berliner Orten war umstritten - allerdings habe es ein friedliches Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs ermöglicht, argumentiert Polizeipräsidentin Slowik im rbb.

Es sei das Ziel der Polizei gewesen, ein würdiges Gedenken an die Kriegsopfer zu ermöglichen, so Slowik. Gleichzeitig sollte ein Verherrlichen des aktuellen russischen Angriffskriegs verhindert werden. Vor diesem Hintergrund habe man sich entschieden, rund um die Ehrenmäler etwa Fahnen und Uniformen zu verbieten.

Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat ein positives Fazit der Einsätze zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs gezogen. Zugleich verteidigte sie am Montagabend im rbb das Vorgehen der Polizeikräfte am 8. und 9. Mai und auch das umstrittene Fahnenverbot an bestimmten Orten.

Am Sonntag und Montag war mit Kranzniederlegungen, Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa vor 77 Jahren erinnert worden. Besonders an den sowjetischen Ehrenmälern in Treptow und in Tiergarten hatten sich zahlreiche Menschen versammelt. Bis zu 1.800 Polizistinnen und Polizisten waren an beiden Tagen nach Behördenangaben im Stadtgebiet unterwegs.

Die Polizei hatte an 15 Gedenkstätten russische und ukrainische Fahnen, Uniformen sowie Marsch- und Militärlieder verboten, das Verbot galt aber nicht für Diplomaten und Veteranen des Weltkriegs. Am Sonntag hatte die Polizei bei Gedenkveranstaltungen in Berlin mehrfach eingegriffen, unter anderem beim Entrollen einer etwa 25 Meter langen Ukraine-Fahne.