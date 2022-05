Berlins Landesregierung fährt vergleichsweise umweltfreundlich. Das ist das Fazit der alljährlichen Erhebung der Deutschen Umwelthilfe (DUH).



Im Umweltvergleich der Dienstwagen aller Landesregierungen durch die Umwelthilfe hat der Berliner Senat diesmal am besten abgeschnitten. Er komme auf einen realen durchschnittlichen CO 2 -Ausstoß von 173 Gramm pro Kilometer, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Die anderen Landesregierungen lagen demnach zwischen 198 Gramm CO 2 (Baden-Württemberg) und 279 Gramm (Nordrhein-Westfalen). Brandenburgs Landesregierung sieht die DUH bundesweit immerhin auf Rang 3.