Zukunft von PCK - Woidke drängt nach Habeck-Besuch in Schwedt auf Taten

Di 10.05.22 | 08:14 Uhr

Video: rbb Spezial | 09.05.2022 | 20:15 Uhr

Bei seinem Besuch in der PCK-Raffinerie hat Bundeswirtschaftsminister Habeck versucht, den Mitarbeitern Mut zu machen. Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke mahnt nun konkrete Unterstützung vom Bund an.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat nach dem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konkrete Schritte für den Erhalt der Raffinerie PCK in Schwedt an der Oder gefordert. "Jetzt müssen Taten folgen", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur, wie diese am Dienstag berichtete. Hintergrund sind Pläne der EU-Kommission, wegen des Ukraine-Kriegs den Import von russischem Rohöl in sechs Monaten zu verbieten. Die Raffinerie Schwedt wird derzeit ausschließlich mit russischem Öl versorgt. Betreiber ist der russische Staatskonzern Rosneft.

Brief mit Forderungen an den Bund

Woidke hatte Habeck vor dessen Besuch in Schwedt am Montag einen Brief geschrieben und Forderungen gestellt. So solle der Bund helfen, die Versorgungssicherheit in Ostdeutschland zu gewährleisten und die Arbeitsplätze in der Raffinerie und bei allen beteiligten Unternehmen zu sichern. Zudem solle der Bund politische und finanzielle Unterstützung für Umbau- und Transformationsmaßnahmen geben. "Die Forderungen stehen im Raum", sagte Woidke. "Erfüllt sind sie erst, wenn sie erfüllt sind." Zugleich bedankte er sich bei Habeck für den Besuch und die Zusage, den Standort erhalten zu wollen. Habecks Besuch habe ein wichtiges Signal für die Belegschaft, die Region und das Land Brandenburg gesendet, sagte Woidke im rbb Fernsehen. So habe Habeck nochmal deutlich gemacht, dass man die bevorstehenden riesengroßen Probleme gemeinsam lösen wolle.

Habeck sieht Perspektiven

Habeck hatte bei seinem Besuch Verständnis für die Sorgen der Menschen in Schwedt geäußert. Ein Öl-Embargo könne unter bestimmten Voraussetzungen aber vollumfänglich für längere Zeit aufgefangen werden. So sei es möglich, Öl aus der nationalen Rohöl-Reserve in Wilhelmshaven zur PCK-Raffinerie zu verschiffen, weiteres Öl könne womöglich aus Polen nach Schwedt gebracht werden. Habeck stellte außerdem in Aussicht, dass die Bundesregierung in den Betrieb einsteigen und etwaige Verluste tragen könnte, um die Versorgungssicherheit von Berlin und Brandenburg sicherzustellen. Woidke sprach im rbb-Fernsehen von einem wichtigen Signal für die Belegschaft, die Region und das Land Brandenburg.

Sendung: rbb Spezial, 09.05.2022, 20:15 Uhr