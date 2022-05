Der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, hat anlässlich des Gedenkens zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Brandenburger Landtag gefordert, ukrainische Kriegsopfer stärker in das Gedenken einzubeziehen. In Deutschland herrsche auch 77 Jahre nach Kriegsende ein "riesiger blinder Fleck" in der Erinnerung an die Barbarei der Nationalsozialisten, wenn es um die Ukraine gehe. Ukrainische Opfer des deutschen Angriffskrieges in Osteuropa seien derzeit weder in Geschichtsbüchern noch bei Gedenkveranstaltungen präsent, so der Botschafter.