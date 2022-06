klausbrause Berlin Sonntag, 05.06.2022 | 16:57 Uhr

Hamset nich en bisken kleener?

Das zu Ferienbeginn, vor und an Feiertagen und an langen Wochenenden Straßen und Verkehrsmittel übervoll sind, ist keine so ganz neue Erscheinung und hat nur ganz am Rande was mit dem verbilligten Ticket zu tun.

Es kommt ja auch keiner ernsthaft auf die Idee die Länge der Staus auf den Autobahnen den Tankstellenpreisen bzw. mit dem verbilligten Sprit in Verbindung zu bringen.

Mir scheint eher, das ist für viele eine willkommene Gelegenheit, den Grünen und was sonst so in idealistischem Linksverdacht steht mal wieder eine gehörige Portion Unvermögen zu unterstellen.