Anders als Baden-Württemberg wollen Berlin und Brandenburg nach Einführung des Neun-Euro-Tickets von Hartz-IV-Empfängern keine Rückzahlungen einfordern. "Diesen Quatsch machen wir nicht mit", sagte die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Landesregierung in Stuttgart hatte entschieden, den Differenzbetrag zwischen Schülerticket und Neun-Euro-Ticket von Leistungsbeziehern zurückzuverlangen.

In Berlin stehe eine solche Rückforderung ohnehin nicht an, da Schülerinnen und Schüler hier nichts für die ÖPNV-Nutzung bezahlten, so Kipping weiter. Es sei aber ohnehin nicht ihre Rechtsauffassung, dass das Gesetz eine solche Rückforderung zwingend vorschreibe, weil das günstigere Neun-Euro-Ticket eine "ungerechtfertigte Bereicherung" der Leistungsbezieher wäre.

Diese Position sei mit den Jobcentern und der Rechtsabteilung der Sozialverwaltung abgestimmt, sagte Kipping weiter. Der bürokratische Aufwand sei zudem "ein Minusgeschäft" für die öffentliche Hand. "Wir wären alle politisch gut beraten, wenn man nicht das Zeichen setzt, dass erst Entlastung kommt, und man dann guckt, wo man den Ärmsten gleich wieder etwas wegnehmen kann."

In einigen Bundesländern wird Beziehern von Sozialleistungen das Schülerticket aus dem Bildungspaket des Bundes finanziert. Da das subventionierte Ticket teurer ist als das Neun-Euro-Ticket, will Baden-Württemberg den Differenzbetrag von betroffenen Familien zurückfordern.

Das Bundesarbeitsministerium wies die Bundesländer nun aber in einem Schreiben an, diesem Vorbild nicht zu folgen. "Die besonderen Bedingungen des Neun-Euro-Tickets seien zu beachten, es gehe dabei nicht um die Senkung der Schülerfahrkosten", heißt es in dem Schreiben von Staatssekretärin Leonie Gebers (SPD). "Das Neun-Euro-Ticket soll allen Menschen in Deutschland zugutekommen und sie angesichts der aktuellen Preisentwicklung finanziell entlasten." Den Vorwurf, Empfänger von Grundsicherung würden sich durch das Ticket "bereichern", wies Gebers scharf zurück. "Die Betroffenen haben dies weder veranlasst noch beabsichtigt."