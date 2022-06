Antidiskriminierungsgesetz in Berlin - Ganz Berlin gegen die Polizei? Nein, zumindest nicht offiziell

Mo 13.06.22 | 06:13 Uhr | Von Haluka Maier-Borst und Wanda Bleckmann

Bild: dpa/P. Zinken

Berlins Polizei fürchtete, durch das Antidiskriminierungsgesetz würden Beamte mit Beschwerden überhäuft. Doch eine rbb|24-Datenrecherche zeigt: Die Polizei kommt sogar glimpflicher davon als andere Behörden. Von Haluka Maier-Borst und Wanda Bleckmann

Wozu das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin geschaffen wurde, lässt sich an einem konkreten Beispiel zeigen. Da beschwert sich ein junger, schwarzer Mann, der angehalten wurde, weil er beim Fahrradfahren aufs Handy geschaut hat. Aber er beschwert sich nicht über die Ermahnung per se, sondern darüber, dass er der einzige ist, der rausgezogen wird, während um ihn herum johlend andere Jugendliche Musik hörend und rumdaddelnd vorbeikurven. Die Anderen machen nichts anders, aber sie sind anders, nämlich weiß. Die große Hoffnung hinter dem Gesetz also: Gleichbehandlung. Doch die Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes (LADG) löste vor zwei Jahren massive Ängste aus - auch und vor allem bei der Polizei. Das Vorgehen gegen Clankriminalität würde erschwert, weil bei Razzien Kontrollierte die Beamten pauschal wegen Diskriminierung anzeigen würden [dlfkultur.de]. Die Innenminister anderer Bundesländer drohten gar [tagesspiegel.de], die Amtshilfe bei Demonstrationen wie dem 1. Mai einzustellen, sollte das Gesetz auch für ihre Beamten gelten. Man befürchtete, dass sonst die eigenen Polizisten jedes Mal mit etlichen Verfahren am Hals aus Berlin zurückkommen. Der damalige Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) versprach daraufhin, dass das Gesetz nur für Berliner Beamte gilt. Doch auch die erklärten, bald teilweise handlungsunfähig zu werden. Kurzum, nicht weniger als das Ende von Recht und Ordnung wurde diskutiert. Die Wirklichkeit sieht anders aus - das zeigt eine exklusive rbb|24-Datenrecherche basierend auf Daten der Ombudsstelle des LADG.

Von rund 400 Beschwerden über Diskriminierung, die der LADG-Ombudsstelle gemeldet wurden, bezog sich gerade einmal ein Achtel auf die Polizei. Von den 110 abgeschlossenen Fällen, bei denen die Ombudsstelle zum Ergebnis kam, dass das LADG tatsächlich verletzt worden sei, bezogen sich lediglich zehn auf die Polizei. Waren die Warnungen vor dem LADG überzogen oder gar grundlose Panik? Die Gewerkschaft der Berliner Polizei und ihr Sprecher Benjamin Jendro findet, es sei noch zu früh, um das abschließend zu bewerten.

Polizist sprach abwertend über Regenbogen-Familie und machte Anmerkung bzgl. sexueller Identität der Kinder. Aus den Beschwerden gegenüber der Ombudsstelle

"Ja, man kann sicher sagen, dass es anders gekommen ist, als manche Polizistinnen und Polizisten es befürchtet haben", sagt Jendro. Trotzdem bleibe die Frage, was denn passiere, wenn ein LADG-Fall vor Gericht landet und gegen den Polizisten oder die Polizistin entschieden werde und welche Auswirkungen das auf das Meldeverfahren hat. Jendro sieht nämlich nach wie vor im Gesetz de facto eine "Beweislastumkehr". Dass also Beamten auf einmal nachweisen müssen, dass sie alles richtig gemacht haben und nicht, dass ihnen nachgewiesen werden muss, dass sie etwas falsch gemacht haben. Dass es tatsächlich eine Beweislastumkehr durch das Gesetz gibt, hatten allerdings schon im Sommer 2020 mehrere Juraprofessoren verneint [verfassungsblog.de]. "Der einfache Hinweis auf die Hautfarbe, das Geschlecht oder eine Behinderung etc. führt also nicht bereits zu einer erhöhten Rechtfertigungslast der Behörden. Vielmehr bedarf es hierzu gewichtiger Indizien, die eine Diskriminierung im konkreten Einzelfall erst nahelegen", schrieben die Juristen Alexander Tischbirek und Tim Wihl. Hinzukommt, dass die Betroffenen gar nicht so anzeigefreudig zu sein scheinen. Immer wieder steht im Datensatz der Ombudsstelle für alle berechtigten Beschwerden zum Beispiel, dass eine Entschuldigung ausgesprochen wurde und damit der Fall abgeschlossen war. Es gab also eine Beschwerde bei der Ombudsstelle, es kam aber gar nicht zur Anzeige.

Diskriminierte haben oft nicht die Mittel, eine Anzeige zu erstatten

Die Leiterin der Ombudsstelle für das LADG sagt darum, dass es sehr wohl abzusehen war, dass das Antidiskriminierungsgesetz nicht die Polizei lahm legen würde. "Dass Betroffene sich massenhaft beschweren und dann auch noch zu Unrecht, das war auf keinen Fall zu erwarten", sagt Doris Liebscher. Denn um sich beschweren zu können, müsse man zum einen seine Rechte kennen und zum anderen auch die Ressourcen und die Kräfte haben, diese durchzusetzen. Beides Dinge, die bei diskriminierten Minderheiten in der Regel nicht der Fall seien.

An der Schule ist es muslimischen Schüler:innen untersagt zu beten. Aus den Beschwerden gegenüber der Ombudsstelle

Entsprechend geht Liebscher davon aus, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Verstöße der Ombudsstelle überhaupt bekannt werden. Und das nicht, weil Menschen, ohne die Ombudsstelle zu kontaktieren, einfach gleich vor Gericht gehen. Sondern weil sie eben gar nicht dagegen vorgehen und nicht einmal die Beratung bei der Ombudsstelle suchen. Neben der Debatte darum, was das LADG mit der Polizei macht oder auch nicht, zeigen die Daten aber auch, dass Diskriminierung bei weitem nicht nur ein Thema für die Polizei ist. Tatsächlich bezogen sich sogar die meisten als berechtigt eingestuften LADG-Beschwerden auf die Bezirksämter in Berlin, gefolgt von den Schulen. Erst auf Platz drei landet die Polizei. Den teilt sie sich aber auch mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, über deren Agieren in der Pandemie mehrfach sich beschwert wurde. Und kurz dahinter rangiert die BVG.

Wie in Ämtern und Schulen diskriminiert wird

Die Beschwerden gegen Bezirksämter reichen dabei mal von rassistischen Beleidigungen bis hin zu undifferenzierten Formularen. So beschreibt zum Beispiel eine Beschwerde, dass eine Sachbearbeiterin einen Mann im Rahmen der Einbürgerung gefragt habe, ob er seine Frau geschlagen hätte oder ob er Teil des Islamischen Staates sei. Oder es gab Beschwerden darüber, dass zum Beispiel beim Antrag auf Eheschließung nach wie vor in den Formularen von "Eheschließender 1 und Eheschließende 2" die Rede ist, also von einer Ehe zwischen Mann und Frau per se ausgegangen wird. Bei den Schulen ist es ähnlich. Mal geht es darum, dass durch eine Umfrage, gewollt oder ungewollt, Kinder mit Migrationshintergrund ihre Herkunft offenlegen mussten. Mal geht es darum, dass laut Beschwerde bewusst muslimischen Kinder die Möglichkeit verwehrt würde zu beten. Und mal sei es so, dass eine inklusive Schwerpunktschule genau eines nicht hat: ein Inklusionskonzept.



Die Palette der Verstöße reicht dabei von Gedankenlosigkeit bis hin zu bewusster Schikane.

Beschwerde-führer und sein Partner dürfen sich nicht beide als Elternteile registrieren lassen. Aus den Beschwerden gegenüber der Ombudsstelle

Liebscher sieht tatsächlich bei Schulen und Ämtern einen Nachholbedarf in Sachen Inklusion und Rassismusprävention. Die Ombudsstellenleiterin sagt aber auch: "Diskriminierung kommt überall in unserer Gesellschaft vor – auch bei staatlichen Stellen. Wichtig ist es, damit professionell umzugehen und sich zu bemühen, aus einzelnen Beschwerden zu lernen." Eine Abwehrhaltung gegenüber den reinen Vorwurf der Diskriminierung, die sie oftmals bei der Polizei wahrnimmt, findet sie nicht hilfreich. Grundsätzlich moniert Liebscher die Arbeitsverdichtung in fast allen öffentlichen Bereichen. Die Taktzeiten bei den Ämtern seien zu kurz für Fälle, in denen die Bürger:innen nicht fließend deutsch sprechen oder komplizierte Behördensprache nicht verstehen.



Das allein entschuldigt aber natürlich keine Diskriminierung. Auf Anfrage erklärt das Bezirksamt Mitte darum auch, dass man auf die bisherigen Beschwerden reagiert habe. Mal in Form von "Schulungsanmeldung der betroffenen Personen", mal in Form von Veränderung der Verfahren.

Sendung: Fritz, 13.06.2022, 7 Uhr