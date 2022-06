Berlin-Mitte - Anwohner der Habersaathstraße 40-48 sollen Schlüssel zu ihren Wohnungen abgeben

Die 50 ehemals obdachlosen Anwohner der Berliner Habersaathstraße 40-48 sollen am Donnerstag die Schlüssel zu ihren Wohnungen der Hausverwaltung übergeben. Das teilte die Initiative "Leerstand-Hab-ich-Saath" am Mittwoch mit. Demnach ist am Dienstagnachmittag ein entsprechender Brief der Arcadia Estates GmbH bei den Bewohnerinnen und Bewohnern eingegangen. Darin sei zudem vom Eigentümer gefordert worden, dass sie die Wohnungen in Berlin-Mitte bis Dienstagabend verlassen sollen. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich laut Initiative aber entschieden zu bleiben.

Bezirksamt für Verbleib der Obdachlosen

"Es gab nach der Besetzung im Dezember 2021 die Vereinbarung zwischen dem Bezirk und den Eigentümern, dass die obdachlosen Menschen bis zum eventuellen Abriss darin wohnen können", so die Initiative weiter. Es sei "nie ein Versprechen geäußert" worden, teilte das Bezirksamt Berlin-Mitte dem rbb auf Nachfrage mit. Das Amt setze sich aber weiter "sehr engagiert dafür ein, dass ein möglichst langer Verbleib der obdachlosen Menschen im Objekt möglich ist", hieß es weiter. Die Gespräche "dauern noch an und gestalten sich als schwierig, da hierfür das Entgegenkommen des Eigentümers Voraussetzung ist." Dafür müssten sich allerdings auch die regulären Mieter auf Angebote des Eigentümers einlassen.

Den jahrelang leerstehenden Wohnkomplex in der Habersaathstraße hatten Aktivisten der Initiative und rund 50 Obdachlose im vergangenen Winter besetzt. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigte damals an, dass die Wohnungslosen zumindest vorübergehend in dem Gebäude bleiben dürften. Darüber gebe es eine Vereinbarung mit der Arcadia Estates, erklärte der Grünen-Politiker. Bereits im April wurden die ehemals obdachlosen Bewohner der Habersaathstraße schon aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Zuvor hatte die Hausverwaltung erklärt, dass die Räume für Geflüchtete aus der Ukraine freigemacht werden müssen. Dassel hatte aber mit dem Eigentümer gesprochen und einen Auszug abwenden können.

Schenker: Räumung sofort stoppen

Nun wurden die Bewohnerinnen und Bewohner erneut aufgefordert, die Wohnungen zu räumen. Das müsse sofort gestoppt werden, forderte Niklas Schenker, Sprecher der Berliner Linke-Fraktion für Mieten und Wohnen, am Mittwoch vom zuständigen Bezirksamt. Die Habersaathstraße sei zu einem echten Vorzeigeprojekt geworden, sagte er dem rbb. Der Eigentümer habe jahrelang etwa 100 Wohnungen aus spekulativen Gründen leerstehen lassen. "In Zeiten der Wohnungsnot ist alles andere als ein Kavalierdelikt", so Schenker. Die Eigentümerfirma Arcadia Estates plant, den gesamten Block mit für einen großen Neubau abzureißen. Der Bezirk knüpft seine Baugenehmigung unter anderem daran, dass 30 Prozent der Wohnungen zu günstigen Mietpreisen angeboten werden. Würde die Genehmigung erteilt, wäre dies wie eine Belohnung für die langjährige Spekulation, so Schenker.