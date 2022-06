Das reine Abholen geht sogar ohne Termin, darüber zeigt sich Curri erleichtert. Denn mit Terminbuchungen beim Bürgeramt habe sie bisher nur negative Erfahrungen gemacht. "Vor einem Jahr, als ich meinen neuen Wohnort melden wollte, habe ich zweieinhalb Monate auf einen Termin gewartet. Dafür, dass ich am Ende nur zwei, drei Minuten im Amt drin war", sagt sie. Den Termin hatte sie zudem nicht in der Nähe ihres neuen Wohnorts in Reinickendorf, sondern in Marzahn bekommen.

137 von 575: Diese Zahlen zeigen, wie schleppend die Digitalisierung der Verwaltung vorankommt. In Berlin können Bürgerinnen und Bürger bisher 137, also weniger als ein Viertel der insgesamt 575 möglichen Behördengänge online erledigen.

Kleindiek ist wichtig, zu betonen, dass Berlin nicht alleine gescheitert sei. "In keinem Bundesland sind die 575 Dienstleistungen auch nur annähernd online bereitgestellt", sagt er. Immerhin: In diesem Jahr sollen in Berlin noch 20 weitere Behördengänge digitalisiert werden, im kommenden Jahr 130, kündigt der Staatssekretär an. Dazu sollen die Wohnsitzanmeldung, die An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen und die Beantragung der Wohngeldberechtigung gehören. Doch weitere Beispiele können oder wollen weder Kleindiek noch die Pressestelle der Innenverwaltung dem rbb nennen.

Für die Zukunft verspricht der Politiker einen verbindlichen Zeitplan, der in der Berliner Landesregierung verabredet werden soll. "Ich werde dem Senat einen Vorschlag machen, in welcher Reihenfolge und in welchem Zeitrahmen welche Dienstleistungen durch die jeweiligen Senatsverwaltungen digital bereitgestellt werden müssen", sagt Kleindiek. Der Staatssekretär räumt ein, in der Vergangenheit habe es zu wenig klare Verabredungen innerhalb des Senats gegeben. "Es gab nach meinem Eindruck nicht immer den nötigen politischen Nachdruck, die Dinge voranzubringen", so Kleindiek. Indirekt ist das auch eine Kritik an der Dauerregierungspartei SPD, die seit 21 Jahren die Regierenden Bürgermeister sowie in der vergangenen Legislaturperiode den zuständigen Innensenator gestellt hat.