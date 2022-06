An der Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln hat der Englisch- und Politikwissenschaftslehrer Ryan Plocher einen Stapel Schülerarbeiten vor sich liegen. Er wünscht sich Entlastung: "Wenn ich in einer kleinen Klasse unterrichte, habe ich weniger Vor- und Nachbereitung und so eine geringere Belastung insgesamt", sagt er.



Ihm geht es darum, dass in seiner Klasse mit verschiedenen Leistungsniveaus der Unterricht besser werden kann: "Ich unterrichte in einer Klasse mit 24 Schülern, davon haben vier oder fünf Förderbedarf. Das heißt, die lautesten bekommen Aufmerksamkeit, die leisesten Arbeitsblätter." Das sei anders nicht möglich, da er in der Regel allein vor der Klasse stehe. "In einer kleineren Gruppe könnte ich jedem Kind mehr Zeit widmen." Während der Corona-Pandemie habe sich, so Plocher, gezeigt, dass das Lernen in geteilten Gruppen sehr gut gelinge.