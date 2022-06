Mitarbeiter mit Behinderung - Berliner Landesunternehmen erfüllen Quote nicht

Fr 03.06.22 | 06:19 Uhr | Von Jan Menzel

In knapp 50 Fällen haben landeseigene Unternehmen eine Abgabe gezahlt, anstatt Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen. Das geht aus einer rbb-Recherche hervor. Das muss sich ändern, sagt SPD-Abgeordneter Lars Düsterhöft und fordert höhere Abgaben. Von Jan Menzel

In Berlin erfüllen Dutzende von Landesunternehmen, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts nicht die gesetzlichen Vorgaben zur Beschäftigung von Mitarbeitern mit Behinderung. Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft hervorgeht, haben diese öffentlichen Arbeitgeber in den vergangenen beiden Jahren in 47 Fällen die vorgeschriebene Ausgleichsabgabe gezahlt. Diese Zahlung wird fällig, wenn in Unternehmen einer bestimmten Größe keine oder zu wenig Mitarbeiter mit Behinderung arbeiten. Die Anfrage liegt dem rbb exklusiv vor.

Landesunternehmen aller Branchen betroffen

Düsterhöft sprach gegenüber dem rbb von einem “Versagen" angesichts der Zahlen. "Jedes landeseigene Unternehmen, das die Ausgleichsabgabe zahlen muss, ist eines zu viel. Ich erwarte, dass alle landeseigenen Unternehmen ihrer besonderen Verantwortung gerecht werden", so der Sprecher der SPD-Fraktion für Menschen mit Behinderung. Die Landesunternehmen, die die Quote nicht erfüllen, sind in allen Branchen zu finden. Dazu zählen die Messegesellschaft mit mehreren Tochterunternehmen, die Olympiastadion Berlin GmbH und der Friedrichstadtpalast. Von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zahlen Gesobau, Berlinovo, Degewo, Gewobag, Howoge sowie Stadt und Land die Abgabe. Stadtwerke und Wasserbetriebe sind ebenso betroffen wie das Hebbel-Theater, der Klinikkonzern Vivantes und der Immobiliendienstleister des Landes BIM. Für die Jahre 2020 und 2021 stehen insgesamt 30 Fälle von Unternehmen auf der Liste, die dem Land Berlin ganz oder größtenteils gehören.

Auch einige Hochschulen darunter

Die Quote nicht erfüllt haben auch mehrere Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts. Die Finanzverwaltung gibt in der Antwort auf die Parlamentarische Anfrage an, dass diese Einrichtungen in beiden Jahren 17 Mal Ausgleichszahlungen geleistet haben. Aufgeführt werden Industrie und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Zu den genannten Wissenschaftseinrichtungen gehören die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die Hochschule für Wirtschaft und Recht und das Max-Delbrück-Zentrum. Mit der Hochschule für Musik "Hanns Eisler", der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch", der Kunsthochschule Weißensee , der Universität der Künste und den Berliner Philharmonikern sind auch Einrichtungen aus dem künstlerischen Bereich dabei.

Der SPD-Abgeordnete Düsterhöft mutmaßt, dass in vielen Unternehmen und Einrichtungen das Verständnis für Menschen mit Behinderungen fehlt. "Ich werbe dafür, dass mehr Unternehmen die Chancen erkennen und den Mut aufbringen, Menschen mit Behinderung eine Chance zu bieten." Düsterhöft kündigt darüber hinaus an, dass er sich für höhere Abgaben einsetzen will, wenn die Unternehmen die Quoten nicht erfüllen. "Mein Vorschlag ist, dass die landeseigenen Unternehmen durch das Abgeordnetenhaus verpflichtet werden, in Zukunft die doppelte Ausgleichsabgabe zu zahlen. So könnte das Versagen einen ernsthaften finanziellen Effekt haben", so der SPD-Politiker. Die Abgabe für öffentliche und privaten Unternehmen ist im Sozialgesetzbuch verankert. Sie greift, wenn Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen weniger als fünf Prozent der Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Pro Monat können für Unternehmen zwischen 140 und 360 Euro für jeden Arbeitsplatz fällig werden, der nicht entsprechend der Quote besetzt ist. Für kleinere Betriebe, die nicht ausreichend Menschen mit Behinderungen beschäftigen, sind die Ausgleichsabgaben reduziert.

