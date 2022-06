Antrag für Modellprojekt - SPD will Parkverbot in zwei Kiezen in Berlin-Mitte

Mi 15.06.22 | 13:02 Uhr

Bild: imago/J.Ritter

In Friedrichshain-Kreuzberg steht es bereits fest, die SPD in Mitte fordert dies auch in ihrem Bezirk: Parkverbotszonen in einzelnen Kiezen. In einem Modellversuch soll erprobt werden, wie sich dies auf den Verkehr auswirkt und was Anwohner darüber denken.

In zwei Kiezen in Berlin-Mitte sollen künftig keine Autos parken dürfen. Das fordert die SPD-Fraktion des Bezirks in einem Antrag, der am Donnerstag in der Bezirksvollversammlung eingebracht werden soll und dem rbb vorab vorliegt. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet. Demnach fordert die SPD, ein Parkverbot an einigen Standorten modellartig zu testen und schlägt dafür die Straßen des Westfälischen Viertels in Moabit sowie des Scheunenviertels in Alt-Mitte vor. Die SPD begründet ihren Antrag damit, dass der Bezirk klimaresilient umgestaltet werden soll, wofür der Durchgangsverkehr reduziert werden müsse.

Parkverbot für mindestens 12 Monate

Zunächst schlägt die SPD vor, dass in den genannten Kiezen im Rahmen eines Modellprojekts für mindestens zwölf Monate keine Autos, Lkw oder Anhänger geparkt werden dürfen. Die Straßen sollen dem Antrag zufolge in Spielstraßen umgewandelt werden - mit Ausnahme der bereits bestehenden Fahrradstraßen. Ziel des Projekts ist demnach, dass weniger Verkehr in den Straßen herrscht. Dennoch dürfen Autos und Lkw alle Straßen weiter befahren und die Geschäfte beliefern. Die Parkplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen sollen ebenfalls erhalten bleiben. Zudem soll es ein zusätzliches Angebot für Mieträder und Mietlastenräder geben.

Parkverbot im Graefekiez bereits beschlossen

Um den Modellversuch auszuwerten, solle die Entwicklung wissenschaftlich begleitet werden, die Anwohner zu ihrer Einstellung in einer Zeitreihenstudie befragt werden und eine Verkehrszählung stattfinden, heißt es in dem Antrag weiter. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wird die Idee des Parkverbots in einzelnen Kiezen bereits im Graefekiez verfolgt. Auch hier sollen Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zunächst im Rahmen eines Modellversuchs wegfallen. Die Pläne im Graefekiez sind aus einem Antrag von Grünen und SPD entstanden.

Parken wird teurer

Die Idee des Parkverbots reiht sich ein in diverse Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Emissionsreduzierung und Neuaufteilung des Straßenraums in Berlin. Das Parken betreffend ist es nicht die einzige Maßnahme, die auf Autofahrer zukommt. So soll Parken im öffentlichen Raum demnächst teurer werden. Der Berliner Senat hat in seinem Koalitionsvertrag nämlich Folgendes beschlossen: Die Parkraumbewirtschaftung soll in den nächsten Jahren auf den gesamten Bereich innerhalb des S-Bahn-Rings erweitert werden. Schon zum 1. Juli steigen die Parkgebühren um einen Euro pro Stunde, je nach Bezirk sind es dann 2 bis 4 Euro, statt wie bisher 1 bis 3.