Wossi Berliner im Umland Mittwoch, 08.06.2022 | 19:00 Uhr

„Zuerst will er daher schauen, welche Lehrkräfte in anderen Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel in der Schulaufsicht“ - also das ist ja mal ein Hinweis darauf, dass Lehrkräfte in die Verwaltung „abgesaugt“ werden und in der Statistik, innerhalb der Schule, geführt werden. Das wird aber nur die „Spitze des Eisberges“ sein: Fortbildungsflyer erstellen, Lehrplanvorgaben, Prüfungen ausarbeiten usw. kommen da auch noch in Betracht untersucht zu werden. Diese Kräfte müssen an die Schulen zurück und noch viel mehr Verwaltungslehrer, die an der „Gängelungsfront“ arbeiten statt zu unterrichten.