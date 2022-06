Pankow war zuletzt auf der Suche nach zehn Schulplätzen, anfangs sogar nach 60. Bis kommenden Mittwoch sollten aber alle betroffenen Schülerinnen und Schüler ein Angebot erhalten, sagte die Pankower Schulstadträtin Dominique Krössin (Linke) am Montag. Für 20 Pankower Schülerinnen und Schüler sei das in Charlottenburg-Wilmersdorf der Fall.

Allen künftigen Siebtklässlern können in Berlin nach rbb-Informationen Schulplätze angeboten werden, auch in Pankow und Treptow-Köpenick. Berlinweit hatten laut der Bildungsverwaltung Anfang Juni 170 Plätze gefehlt, um allen künftigen Siebtklässlern einen Schulplatz zuzuweisen. Die Bezirksverwaltung von Mitte hatte bereits zwei zusätzlichen Klassen am Diesterweg-Gymnasium angekündigt.

Außerdem entstünden Plätze für eine Klasse an einem Gymnasium ihres Bezirks sowie an weiteren Gymnasien, so Krössin weiter. Wo diese Plätze konkret sein sollen, sagte sie nicht.

In Treptow-Köpenick nimmt laut Bezirksamt die Wilhelm-Bölsche-Schule eine weitere Klasse auf. Vom Anne-Frank-Gymnasium soll eine Willkommensklasse innerhalb des Bezirks an die Flatow-Schule umziehen, sodass an dem Gymnasium Platz für eine neue Klasse für Siebtklässler frei wird.

Weitere Kinder sollen der Bezirksverwaltung zufolge in angebotenen Räumen in zwei Oberstufenzentren in Mitte und Pankow unterkommen. Die Bescheide sollen am Mittwoch verschickt werden. Insgesamt wechseln in diesem Jahr rund 28.000 Kinder von den Grundschulen in die siebten Klassen der Oberschulen.