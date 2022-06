Matthias Kollatz ist niemand, der provoziert. Gefühlsausbrüche sind aus seinen sieben Jahren als Berliner Finanzsenator ebenfalls nicht überliefert. Kollatz war der Herr der Zahlen, ein politischer Möglich-Macher, ein Pragmatiker, der nach Lösungen suchte, etwa bei der Unterbringung tausender Geflüchteter oder der unbürokratischen Auszahlung von Corona-Hilfen. Umso mehr erstaunt der Korb, den der altgediente Sozialdemokrat mit hessischer Juso-Vergangenheit seinen beiden Landesvorsitzenden nun gibt.



Franziska Giffey und Raed Saleh hatten Kollatz schon zu Jahresanfang zum Landesparteitag im Juni eingeladen. In dem Brief, der dem rbb vorliegt, schreiben beide, dass es bisher noch keine "würdige Gelegenheit" gab, sich beim langjährigen Finanzsenator "persönlich für die geleistete Arbeit zu bedanken". Das wolle man auf dem Parteitag am 19. Juni nachholen und dabei "unseren besonderen Respekt für Deine Arbeit ausdrücken, für deinen Dienst an unserer Demokratie."