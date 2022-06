Die Berliner Wahlleiterin kann die Fehler bei der Wahl 2021 nicht umfänglich aufarbeiten, heißt es in einer Stellungnahme an den Berliner Verfassungsgerichtshof. Dafür reichen die ihr zur Verfügung stehenden Informationen angeblich nicht aus.

Die amtierende Berliner Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann räumt ein, die zahlreichen Probleme der Berliner Wahlen am 26. September vergangenen Jahres nicht komplett aufklären zu können. Eine vollständige Aufklärung aller Vorkommnisse sei ihr nicht möglich, heißt es in einer Stellungnahme, die der Berliner Verfassungsgerichtshof im Rahmen seines Verfahrens zur Überprüfung der Wahl zum Abgeordnetenhaus angefordert hatte und die dem rbb vorliegt.

Rockmann reagiert mit ihrem Antwortschreiben auf einen Fragenkatalog des Verfassungsgerichtshof. Unter Verweis auf die Bezirkswahlausschüsse schreibt Rockmann, dass 3.409 Erststimmzettel nicht an Wahlberechtigte ausgegeben wurden. Bei den Zweitstimmzetteln waren es 1.297. Die Wahlberechtigten konnten dadurch die entsprechenden Stimmen nicht abgeben.

In 1.608 Fällen wurden falsche Erststimmenzettel ausgegeben. Weil es sich um eine Personenwahl handele, hätten diesen Stimmen als ungültig gewertet werden müssen, so Rockmann. Nach den Erkenntnissen der Landeswahlleitung wurden Zweitstimmzettel eines anderen Wahlkreisverbandes nur in Friedrichshain-Kreuzberg ausgegeben. Das sei in 1.969 Fällen passiert. Der Bezirkswahlausschuss habe die Stimmen nachträglich als gültig gewertet, sofern sie nicht durch andere Tatbestände ungültig waren.