Generaldebatte im Abgeordnetenhaus - CDU nennt Berliner Haushalt "Drehbuch für Trauerspiel"

Do 23.06.22 | 15:11 Uhr

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat seine abschließenden Beratungen über den Doppelhaushalt für 2022/2023 am Donnerstag mit einer Generaldebatte begonnen. Während die Oppositionsparteien den Etatentwurf als unausgewogen kritisierten, betonten Koalitionsvertreterinnen und -vertreter, die soziale Verantwortung, die die Regierungsfraktionen mit diesem Haushalt übernehmen würden.



SPD: "In der Krise spart man nicht"

SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte zum Auftakt, der Haushaltsentwurf folge der Strategie einer bezahlbaren und sozial nachhaltigen Stadt. Investiert werde, um Familien zu entlasten. Es würden Milliarden in die Schulen investiert und in den öffentlichen Nahverkehr. Auch Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser profitierten vom Haushalt. "In der Krise spart man nicht", bleibe auch weiter der Grundsatz.



CDU: "Drehbuch für ein Trauerspiel"

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Kai Wegner nannte den Entwurf dagegen das "Drehbuch für ein Trauerspiel". Als Beispiel nannte er unter anderem den Wohnungsbereich, wo weiterhin zu wenige Wohnungen gebaut und die Mieten weiter steigen würden. Auch bei der Mobilität schaffe die Koalition keine neuen Angebote für mehr Busse und Bahnen, um die Verkehrswende voranzubringen. In den Schulen fehle an es Lehrkräften und Schulplätzen. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel widersprach dem CDU-Fraktionschef. Es würden Milliarden in die Stadt investiert, beim Nahverkehr etwa in ein zusätzliches Rufbus-Angebot. Auch zur Abfederung von Härten durch die Corona-Pandemien habe die Koalition weiterhin hohe Summen eingeplant. Für die Linksfraktion verteidigte deren Vorsitzende Anne Helm den Etat. Er sei in unsicheren Zeiten entstanden und erfülle sicher nicht jeden Wunsch. Er schaffe aber Vorsorge für kommende Krisen und mildere vor allem die härtesten Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ab.

FDP übt Kritik an Giffey

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja übte scharfe Kritik an der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Sie habe ihre Autorität als Regierungschefin verloren und könne sich in der Koalition nicht mehr durchsetzen. Er spielte damit auf ihr nur schwaches Wiederwahlergebnis als SPD-Landeschefin am Wochenende an. Auch AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker warf SPD, Grünen und Linken Versagen in der Haushaltspolitik vor. Unter anderem kritisierte sie, dass Berlin Geld in Entwicklungshilfeprojekte stecke. Außerdem würden Unterbringung und Verpflegung von Asylbewerbern finanziert, die sich teils illegal in Deutschland aufhielten.



Giffey verteidigt Regierung gegen Kritik

Für den Senat ergriff die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das Wort in der Debatte. Sie verteidigte ihre Regierung gegen alle Kritik und zog für die ersten sechs Monate Amtszeit eine positive Bilanz. Diese erste Zeit des Senats habe unter den Eindrücken der Folgen des Krieges gestanden. "Wir haben gezeigt, dass Berlin Krise kann und dass Berlin in Krisenzeiten zu Höchstform aufläuft", so die Regierungschefin weiter. Es sei nicht selbstverständlich, 70.000 ukrainische Flüchtlinge unterzubringen, ohne eine einzige Turnhalle zu belegen. Giffey verteidigte auch erneut ihr Bündnis mit der Wohnungswirtschaft. Die dort getroffenen Verabredungen zum Mieterschutz gingen weit über das hinaus, was es in anderen Bundesländern gebe.



Umfang von 75 Millionen Euro

Das Abgeordnetenhaus will den Doppelhaushalt für dieses und das nächste Jahr am Abend beschließen. Für das laufende Jahr kommt der Plan mit Verspätung, weil die Beratungen im vergangenen Jahr durch die Abgeordnetenhauswahl nicht zu Ende gebracht wurden. Insgesamt hat der Doppelhaushalt für beide Jahre einen Umfang von rund 75 Milliarden Euro.