!! Berlin Freitag, 03.06.2022 | 12:35 Uhr

Nachdem ich mir von so einem Rechner mal hab ausrechnen lassen, dass ich zukünftig das achtfache an Grundsteuer zahlen soll und mein Grundstück jetzt angeblich mehr wert sein soll, als ich vor zehn Jahren für das ganze Haus plus Grundstück bezahlt habe, Ist für mich klar, dass Berlin der größte Preistreiber überhaupt ist. Schließlich müssen die neuen Grundsteuern auch die Mieter bezahlen. Denn die angesetzten Bodenrichtwerte sind reine Spekulationswerte. Warum sollte das Grundstück nun 7 mal so viel wert sein? Reine Spekulation, die so manchen Eigentümer und Mieter in Schwierigkeiten bringen wird.